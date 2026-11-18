Rus model Anastasia Drozdova, Moskova’daki evinde eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 28 yaşındaki modelin cansız bedeninin fotoğrafı, saldırgan tarafından genç kadının kendi sosyal medya hesabında paylaşıldı. Şüpheli, cinayetin ardından gittiği atış poligonunda intihar girişiminde bulundu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CİNAYETİN ARDINDAN KAN DONDURAN PAYLAŞIM

The Sun'ın haberine göre Anastasia Drozdova, 14 Kasım Cumartesi günü Moskova'da yaşadığı kiralık dairede ölü bulundu. Genç modelin, eski erkek arkadaşı 38 yaşındaki Dmitry Zadvornykh tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi.

Zadvornykh’in saldırının ardından Drozdova’nın telefonunu alarak genç kadının kanlar içindeki bedeninin fotoğrafını modelin kendi Instagram hikâyesinde paylaştığı ifade edildi. Paylaşımda, “Yanlış kişiyle alay ettin ve bedelini ödedin. Hoşça kal” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

TÜRKİYE'DE DE YAŞAMIŞTI

Çiftin yıllardır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı, Drozdova’nın eski erkek arkadaşından uzaklaşmak amacıyla birkaç kez Rusya’dan ayrıldığı öne sürüldü. Genç kadının bu süreçte Türkiye ve Asya’daki bazı ülkelerde yaşadığı, ancak Moskova’ya dönmesinin ardından eski erkek arkadaşının kendisiyle yeniden iletişime geçtiği kaydedildi.

OLAYIN ARDINDAN YAŞAMINA SON VERDİ

Drozdova’yı öldürdüğü belirtilen Zadvornykh’in, olayın ardından yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki bir atış poligonuna gittiği ve burada silahla yaşamına son vermeye çalıştığı bildirildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki şüpheli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Moskova Soruşturma Komitesi, Drozdova’nın ölümüyle ilgili geniş çaplı cinayet soruşturması başlattı.