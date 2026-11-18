Ankara'da kırmızı ışık ihlali nedeniyle başlayan tartışma, iki sürücünün kavgasıyla sonuçlandı. Polatlı ilçesinde yaşanan olayda tarafların birbirine saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. İki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar arasındaki gerginlik, trafikte yaşanan bir anlaşmazlığın ötesine geçerek fiziksel kavgaya dönüştü. Kırmızı ışık ihlaliyle başlayan olayda otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsüne saldırdı. İki sürücü arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İnönü Caddesi'nde yaşanan tartışmanın büyümesiyle birlikte sürücüler arasındaki gerginlik arttı. Otomobil sürücüsünün motosikletliye saldırmasının ardından taraflar birbirine tekme ve yumruklarla karşılık verdi. Trafikte başlayan tartışmanın şiddete dönüşmesi, çevredeki vatandaşların da olaya müdahale etmesine neden oldu. Kavgayı gören vatandaşlar, tarafları birbirinden ayırmak için araya girdi. Ancak yaşanan gerginliğin tamamen sona ermesi için polis ekiplerinin müdahalesi gerekti.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Sürücüler arasında çıkan kavgaya ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Tarafları sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar, olayın daha fazla büyümesini önlemeye çalıştı. Bu sırada olay yerine polis ekipleri geldi. Polisin müdahalesiyle sürücüler arasındaki kavga sona erdi. Polatlı'da yaşanan olayın görüntüleri de ortaya çıktı. İki sürücü arasında başlayan tartışmanın fiziksel kavgaya dönüştüğü anlar kameraya yansıdı.