TBMM Genel Kurulu, Yeni Partili Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanvekili Bingöl, alınan karar gereğince denetim konularının görüşülmeyeceğini belirterek gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümüne geçileceğini açıkladı. Bu sırada Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır söz istedi.

BAŞARIR İLE BİNGÖL ARASINDA GERGİNLİK

Bingöl, Başarır'a söz vermeyerek, "Ama başladı" dedi. Başarır ise "Sayın Başkan..." diyerek yeniden söz almak istedi. Bingöl'ün, "Kanun teklifi yani lütfen ama..." sözleri üzerine Başarır, "Ama girdik yani neden bunu yapıyorsunuz? Gördüğünüz gibi..." ifadelerini kullandı.

Bingöl'ün, "Ya ben başladım ama konuşmaya" demesi üzerine Başarır, "Siz konuştuktan sonra ben buna basmadım ki" diye karşılık verdi.

"BU NE TERBİYESİZLİK YA!"

Bingöl'ün, "Allah Allah! Böyle bir şey olmaz ama ya" sözlerine tepki gösteren Başarır, "Ya böyle olur mu? Bu ne terbiyesizlik ya! Buyurun" dedi. AK Parti sıralarından yükselen tepkiler üzerine Başarır, "Buyurun! Buyurun! Buyurun!" ifadelerini kullandı.

Bingöl'ün, "Sakin ol, sakin! Sakin ol!" sözlerine Başarır, "Sakinim ben!" diye karşılık verdi. Bingöl, gündeme geçileceğini yeniden açıklarken Başarır, "Haydi çıkıyoruz!" dedi. Bunun üzerine Yeni Parti milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.

TOPLANTI YETER SAYISI BULUNAMADI

Bingöl, Kızılay kanun teklifinin oylaması öncesinde toplantı yeter sayısı yoklaması yapılacağını bildirdi. Yoklamada toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşime 5 dakika ara verildi. Aranın ardından teklifin oylamasına geçildi.