Genel Kurul'da tansiyon yükseldi: Yeni Partili TBMM Başkanvekili Bingöl ile Grup Başkanvekili Başarır arasında tartışmaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Genel Kurulu'nda, "Kızılay Kanun Teklifi"nin görüşmelerine geçileceği sırada TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl ile Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında söz hakkı tartışması yaşandı. Bingöl, Başarır'ın kendisi konuşmaya başladıktan sonra söz istediğini belirterek talebini karşılamadı. Bunun üzerine Başarır, "Bu ne terbiyesizlik ya" diyerek tepki gösterdi. Ardından Yeni Parti milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.
TBMM Genel Kurulu, Yeni Partili Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.
Meclis Başkanvekili Bingöl, alınan karar gereğince denetim konularının görüşülmeyeceğini belirterek gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümüne geçileceğini açıkladı. Bu sırada Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır söz istedi.
BAŞARIR İLE BİNGÖL ARASINDA GERGİNLİK
Bingöl, Başarır'a söz vermeyerek, "Ama başladı" dedi. Başarır ise "Sayın Başkan..." diyerek yeniden söz almak istedi. Bingöl'ün, "Kanun teklifi yani lütfen ama..." sözleri üzerine Başarır, "Ama girdik yani neden bunu yapıyorsunuz? Gördüğünüz gibi..." ifadelerini kullandı.
Bingöl'ün, "Ya ben başladım ama konuşmaya" demesi üzerine Başarır, "Siz konuştuktan sonra ben buna basmadım ki" diye karşılık verdi.
"BU NE TERBİYESİZLİK YA!"
Bingöl'ün, "Allah Allah! Böyle bir şey olmaz ama ya" sözlerine tepki gösteren Başarır, "Ya böyle olur mu? Bu ne terbiyesizlik ya! Buyurun" dedi. AK Parti sıralarından yükselen tepkiler üzerine Başarır, "Buyurun! Buyurun! Buyurun!" ifadelerini kullandı.
Bingöl'ün, "Sakin ol, sakin! Sakin ol!" sözlerine Başarır, "Sakinim ben!" diye karşılık verdi. Bingöl, gündeme geçileceğini yeniden açıklarken Başarır, "Haydi çıkıyoruz!" dedi. Bunun üzerine Yeni Parti milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.
TOPLANTI YETER SAYISI BULUNAMADI
Bingöl, Kızılay kanun teklifinin oylaması öncesinde toplantı yeter sayısı yoklaması yapılacağını bildirdi. Yoklamada toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşime 5 dakika ara verildi. Aranın ardından teklifin oylamasına geçildi.
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