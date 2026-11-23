Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Aşağı Çarşı olarak bilinen Eski Saray Caddesi'nde devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Bingöl Belediyesi tarafından Aşağı Çarşı'da sürdürülen üstyapı çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Erdal Arıkan, çalışma alanına giderek yürütülen faaliyetleri inceledi ve görevli ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 4 kilometrelik güzergahta devam eden çalışmalar kapsamında yeni kaldırımlar ve aydınlatma sistemleri yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Aşağı Çarşı'da araç trafiğinin rahatlaması, yaya ulaşımının ise daha güvenli hale gelmesi amaçlanıyor.