Hull City, sahasında ağırladığı Brighton karşısında uzun süre gol bulamadı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin kaderi son dakikalarda değişti. Brighton'da Costinha, 89. dakikada Sorba Thomas'ı formasından çektiği gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sayısal üstünlüğü değerlendiren Hull City, 90+2. dakikada Oliver McBurnie'nin golüyle öne geçti. İskoç futbolcu, 90+5. dakikada Belloumi'nin pasını boş kaleye göndererek skoru 2-0'a taşıdı.

ACUN ILICALI VE ALİ KOÇ ÇILGINLAR GİBİ SEVİNDİ

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, karşılaşmayı tribünden birlikte izledi. Uzatma dakikalarında gelen gollerle birlikte ikili büyük sevinç yaşadı. Özellikle 8 maçlık galibiyet hasretinin sona ermesi, Acun Ilıcalı'nın mutluluğunu ikiye katladı. Ali Koç da Ilıcalı'nın sevincine ortak olurken ikilinin coşkulu anları maçın dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

HULL CITY 8 MAÇ SONRA KAZANDI

Sezona Manchester United ve Coventry City galibiyetleriyle başlayan Hull City, sonraki 8 lig maçında 5 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı. Brighton karşısında elde edilen 2-0'lık galibiyetle kötü gidişata son veren Sergej Jakirovic'in öğrencileri, puanını 14'e yükseltti. Brighton ise 22 puanda kalarak ikinci sıradaki yerini korudu.

FERDİ KADIOĞLU DA SAHADAYDI

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Ferdi, 80. dakikada Diego Gomez'in yerine oyuna dahil olarak mücadelenin son bölümünde görev yaptı.