Futbol dünyasındaki yatırımlarını yurt dışına taşıyan Acun Ilıcalı'nın yeni hedefinin Türkiye olabileceği iddia edildi. İngiltere ve Slovenya'da kulüp yatırımları bulunan Ilıcalı'nın, Süper Lig'den bir takım satın alma fikrini değerlendirdiği öne sürüldü.

Ancak iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ilıcalı'nın herhangi bir Süper Lig kulübüyle görüşmelere başladığına yönelik doğrulanmış bir bilgi de bulunmuyor.

HANGİ TAKIMI SATIN ALACAĞI BİLİNMİYOR

Ortaya atılan iddianın ardından gözler Acun Ilıcalı'nın ilgilenebileceği kulüplere çevrildi. Ancak ünlü iş insanının hangi Süper Lig takımını satın almayı düşündüğüne ilişkin herhangi bir isim paylaşılmadı.

Bu nedenle olası yatırımın hangi kulübü kapsayacağı ve satın alma düşüncesinin somut bir adıma dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koruyor.

İLK YATIRIMINI HULL CITY'YE YAPTI

Acun Ilıcalı, futbol kulübü sahipliği alanındaki ilk büyük yatırımını İngiltere'de gerçekleştirdi. Ocak 2022'de Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Ilıcalı, böylece İngiliz futboluna adım attı. Hull City yatırımıyla birlikte futbol dünyasındaki faaliyetlerini genişleten Ilıcalı, daha sonra Avrupa'da başka kulüplerle de ilgilenmeye başladı.

İKİNCİ ADRESİ MARIBOR OLDU

Ilıcalı, 2024 yılında Slovenya'nın köklü kulüplerinden Maribor'a yatırım yapma kararı aldı. Kulübü seçmeden önce farklı seçenekleri değerlendirdiğini belirten iş insanı, Maribor'un hedeflerine uygun bir proje olduğunu açıklamıştı. Nisan 2026'da ise Maribor'daki hisselerini satacağı yönünde haberler çıktı. Ilıcalı, söz konusu iddiaları yalanlayarak kulübün geleceğine odaklandıklarını duyurdu.

GÖZLER ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMASINDA

Hull City ve Maribor'un ardından Süper Lig'den de bir takım satın alabileceği öne sürülen Acun Ilıcalı'nın bu konuda nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Ünlü iş insanının Türkiye'de kulüp satın alma düşüncesi bulunduğuna yönelik iddia henüz resmi olarak doğrulanmazken, hangi takımın gündeme gelebileceği de belirsizliğini koruyor.