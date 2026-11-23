Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede, skorun önüne geçen anlardan biri 32. dakikada yaşandı. Alanyaspor forması giyen Ianis Hagi, takımının kazandığı serbest vuruşta topun başına geçti. Ancak Rumen futbolcunun şutu kaleden oldukça farklı bir noktaya gitti.

"BABASI OLSA O TOP GOLDÜ"

Türk futbolunda attığı unutulmaz frikik golleriyle hafızalara kazınan Gheorghe Hagi'nin oğlunun kullandığı serbest vuruş, esprili yorumları beraberinde getirdi. Görüntüleri izleyen bazı futbolseverler, "Babasına çekmemiş" ve "Bu nasıl Hagi'nin oğlu? Babası olsa o top goldü" yorumlarında bulundu.

KASIMPAŞA SON DAKİKADA KAZANDI

Karşılaşmada Kasımpaşa, 29. dakikada Adrian Benedyczak'ın penaltı golüyle öne geçti. Alanyaspor, 45+4. dakikada Florent Hadergjonaj'ın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği sağladı. Mücadelenin son anlarında bir kez daha sahneye çıkan Benedyczak, 90+2. dakikada attığı golle Kasımpaşa'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 23'e yükseltirken Alanyaspor 12 puanda kaldı. Gelecek hafta Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

BABASI GALATASARAY'DA OYNARKEN İSTANBUL'DA DOĞDU

22 Ekim 1998'de İstanbul'da dünyaya gelen Ianis Hagi, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi ile Marilena Hagi'nin oğlu. Babasının sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde doğan Ianis, futbol kariyerini sürdürürken zaman zaman Gheorghe Hagi ile karşılaştırılıyor.