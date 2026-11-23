İstanbul Sarıyer'de kaybolan dişi aslanla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan aslanla ilgili resen soruşturma başlattı. Aslanın kim tarafından ve hangi yollarla bölgeye getirildiği araştırılırken, hayvanın sahibi henüz tespit edilemedi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Sarıyer'de dün akşam saatlerinde ortaya çıkan kayıp aslan vakasıyla ilgili adli süreç başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında aslanın bölgeye nasıl getirildiği, kim ya da kimler tarafından beslendiği ve sorumluların kim olduğu araştırılıyor. Hayvanın sahibinin henüz belirlenemediği öğrenilirken, soruşturmanın bu yöndeki çalışmaları da sürüyor.

ASLAN BARINDIRMAK YASAK

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaban hayvanlarının bulundurulması hakkındaki yönetmeliğinin 45'inci maddesine göre; saldırgan, zararlı ve zehirli hayvan türlerinin hobi amacıyla barındırılmasına izin verilmiyor. Mevzuata göre, özel mülklerde bakılması yasak olan aslanın da aralarında bulunduğu yaban hayvanlarının barındırılmasıyla ilgili ihlalin niteliğine göre değişen adli ve idari yaptırımlar uygulanabiliyor.

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan dişi aslanı bulmak için başlatılan arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, emniyet ve belediye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, hem aslanın bulunması hem de olayın sorumlularının belirlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

MÜGE ANLI'NIN EKİBİ DE ARAMAYA KATILDI

Kayıp vakalarını bulmasıyla tanınan Müge Anlı, bu kez Sarıyer'de kaybolan dişi aslan için harekete geçti. Anlı'nın ekibi, aslanın arandığı bölgeye giderek çalışmalara ilişkin gelişmeleri takip etmeye başladı.

MUHTAR DA ŞAŞKIN

Sarıyer'de aslanın görüldüğü mahallenin muhtarı Şeyda Üst, "22 yıldır burada oturuyorum, hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Maymun operasyonuna gittim, yılan operasyonuna gittim ilk defa aslanla karşılaşıyorum. Bazı ihbarlar var. Burası yüksek gelir grubunun yaşadığı, müstakil evlerin bulunduğu bir yer. Kolluk kuvvetleri gerekeni yapacak. Yasal olarak kimse aslan besleyemez" ifadelerine yer verdi.