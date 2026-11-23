Bir süre önce karın ağrısı şikayetiyle Trabzon'da hastaneye başvuran Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1,5 ay süren tedavisinin ardından görevine dönen Çelenk'in pankreas rahatsızlığı, ekim ayında yeniden nüksetti.

Ankara'da tekrar tedavi altına alınan Çelenk, 20 Kasım Cuma günü sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olan 59 yaşındaki belediye başkanı, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Düzköy Belediye Başkanımız Selim Çelenk’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kendisiyle her görüşmemizde samimiyetine ve güzel gönlüne şahit olduğum kıymetli başkanımızın vefatı bizleri derinden üzdü.

Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Düzköylü ve Trabzonlu hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun."

SÜLEYMAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Çelenk'in vefatının ardından yayımladığı mesajda şunları söyledi:

"Bir süredir hastanede tedavi gören Düzköy Belediye Başkanımız Selim Çelenk’in, Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendim.

Rabbim merhum Başkanımıza rahmetiyle muamele eylesin, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil nasip etsin.

Düzköy’ümüzün ve Trabzon’umuzun başı sağ olsun."