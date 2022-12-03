Son Dakika Selim Haberleri

15:02 Weecoins Kırklarelispor: 1-0 STAT: İlçeHAKEMLER: Eren Gökmen, Faruk Yağlı, Levent YeşilyurtFETHİYESPOR: Enes – Doğancan, Tahacan, İlyas, Onur Taha, Rıdvan, Selim, Sinan (Dk. 82 Burak Özduman), Aykut (Dk. 90+4 Şahan), Berkin (Dk. 68 Halil), Oktay (Dk. 81 Mustafa)WEECOINS KIRKLARELİSPOR: Mehmet – Atakan (Dk.

14:07 Edirne'den kısa kısa CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10:13 Araç'ta kitap okuma söyleşisi düzenledi Kastamonu'nun Araç ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik kitap okuma söyleşisi gerçekleştirildi.

16:59 Kars'ta 9 tabanca ele geçirildi Kars'ta son 1 ayda polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

10:56 GAZİANTEP'TE KALP KRİZİNDEN ÖLEN KOMİSER, BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ GAZİANTEP'in Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden komiser Gökhan Torun (30), Bursa'da toprağa verildi.

17:42 İstanbul'da trafik kazasında vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Oğuzhan Kara (28), son yolculuğuna uğurlandı.

17:20 İSTANBUL-KAZADA HAYATINI KAYBEDEN POLİS OĞUZHAN KARA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI EYÜPSULTAN'da, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Oğuzhan Kara (28), son yolculuğuna uğurlandı.

17:03 Genç komisere son görev Gaziantep'te görevli Komiser Gökhan Torun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

15:44 Genç komisere son görev Genç komisere son görev Gaziantep'te görevli Komiser Gökhan Torun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

17:27 Genç kadını çekip sosyal medyada paylaştı! Çıkan kavgada can verdi Kars'ın Selim ilçesinde bir kadını, "Beni bul" notuyla paylaşan kişi ile kadının akrabaları arasında yaşanan kavgada videoyu çeken O.D. yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

09:35 Haftanın tarihine bakış Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Ağustos 1928'de halka Latin harflerini açıklamasından sonra alınan karar uyarınca 1 Aralık 1928 tarihinden itibaren gazetelerde, mecmualarda, levha, tabela ve ilanlarda yeni harfler kullanılmaya başlandı.

11:09 Fethiyespor Erhan Altın'la ilk maçına çıkacak TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon istikrarsız sonuçlar alan Fethiyespor, yeni teknik patronu Erhan Altın yönetiminde ilk maçına yarın çıkacak.

16:27 Çavuşoğlu Orta Koridor'da 2022'de taşınan kargo hacminin 2021'in 6 katı olması bekleniyor Çavuşoğlu: Orta Koridor'da 2022'de taşınan kargo hacminin 2021'in 6 katı olması bekleniyorKAZAKİSTAN, (DHA)- Kazakistan'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları İkinci Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,...

13:07 Kars'ta veteriner hekimler istişare toplantısı yapıldı Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası'nın "İlçe bazlı serbest veteriner hekimleri istişare toplantı"sının ilki Selim ilçesinde gerçekleştirildi.

11:27 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Orta Koridor'da 2022'de taşınan kargo hacminin 2021'in 6 katı olması bekleniyor" - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Orta Koridor'da 2022'de taşınan kargo hacminin 2021'in 6 katı olması bekleniyor" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'da 2022'de taşınan kargo hacminin 2021'in 6 katı olmasının beklendiğini ifade etti.

09:11 Futbol: Haftanın programı Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada diğer liglerde müsabakalar devam edecek.

00:58 Valilerden öğretmenlerine duygulandıran sürpriz Konya'da 23 yıl önce emekli olan öğretmene eski öğrencileri Öğretmenler Günü sürprizi hazırladı.

15:11 Çubuk'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı Çubuk ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

14:42 EDİRNE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI EDİRNE ve Keşan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programları yapıldı.

10:11 Valilerden öğretmenlerine duygulandıran sürpriz Valilerden öğretmenlerine duygulandıran sürpriz Konya'da 1999 yılında emekli olan öğretmen, aralarında valiler, doktorlar ve çeşitli kurum yöneticilerinin bulunduğu öğrencileri tarafından unutulmadı Konya'da 23 yıl önce emekli olan öğretmene eski öğrencileri Öğretmenler Günü sürprizi hazırladı.

16:32 Samsun'dan kısa kısa Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının 31 Aralık'ta sona ereceğini, bu nedenle bu tarihe kadar çiftçilerin bilgilerini güncellemeleri gerektiğini belirtti.

15:08 Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın adı Adana'da kütüphanede yaşatılacak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın adı, silah arkadaşlarınca Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ilkokula yaptırılan kütüphaneye verildi.

17:25 Kars'ta yaptıkları hırsızlık kameraya yansıyan 2 zanlı yakalandı Kars'ta evden çaldıkları malzemeleri taşıdıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

00:11 Karaismailoğlu: "Dünyada krizler konuşulurken Türkiye her gün yeni bir yatırımı hizmete alıyor" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Bakanlıkça yapımı devam eden bütün metroları 2023 yılı içerisinde bitirerek İstanbulluların hizmetine alacaklarını bildirdi.

16:57 Niğde'de AK Parti Teşkilat Akademisi "Türkiye Yüzyılı" eğitim programı düzenlendi Niğde'de AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından Teşkilat Akademisi çalışmaları kapsamında "Türkiye Yüzyılı" konulu eğitim programı düzenlendi.

16:48 Aydemir İçişleri Bakanlığı bütçesini değerlendirdi AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile AFAD Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

13:31 Sakarya'dan kısa kısa Sakarya'nın Akyazı ilçesinde metruk binaların yıkım işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

18:28 CHP'li Başkan su indirimi duydu, imza kampanyası başlattı CHP'li Bandırma İlçe Belediye Başkanı Selim Panç, AK Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın su indirimi için talimat vermesinin ardından 'su indirimi' için imza kampanyası başlattı.

16:35 ETSO'da yönetim belirlendi Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO), 12 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılan organ seçimlerinin ardından oluşan ETSO Meclisi ilk toplantısını yaptı.

10:05 AVCILAR'DA SERAYA DÖNÜŞTÜRÜLEN REZİDANSA UYUŞTURUCU OPERASYONU AVCILAR'DA SERAYA DÖNÜŞTÜRÜLEN REZİDANSA UYUŞTURUCU OPERASYONUİhsan DÖRTKARDEŞİSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da sera haline getirilen rezidansa özel harekat timi ile düzenlenen operasyonda 2 kilo 763 gram dişi hint keneviri, esrar imalat ve satışında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

12:14 Sultanbeyli'de otomobilden cep telefonu hırsızlığı kamerada Sultanbeyli'de otomobilden cep telefonu hırsızlığı kamerada Yakalandı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı Sultanbeyli'de bir şahıs, camının açık olduğunu fark ettiği park halindeki araç içerisinden cep telefonu çaldı.

11:41 Memleketinin güzelliklerini dörtlüklerle anlatan Karslı çobanın "şiir" tutkusu Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çobanlık yapan 52 yaşındaki Yavuz Selim Ay, yaylada hem hayvanlarını otlatıyor hem de şiir yazıyor.

11:06 Kaymakam Öztürk, nüfus hizmetlerini yerinde inceledi Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk "Adreste Nüfus Hizmeti" projesi çerçevesinde yapılan hizmetleri inceleyerek bilgi aldılar.

00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Yatırım Fonunun sağlayacağı mali imkanların işbirliğimize ivme kazandıracağına inanıyorum" -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yatırım Fonunu da mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesinin yararlı olacağını belirterek, "Fonun sağlayacağı mali imkanların işbirliği kuvvetlendirip faaliyetlere ivme kazandıracağına inanıyorum" dedi.

11:59 Futbol: Haftanın programı Spor Toto Süper Lig'de 14. ve 2022 Dünya Kupası arası öncesi son hafta mücadeleleri yapılacak.

11:19 TRAKYA'DA SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'üncü yıl dönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle anıldı.

13:46 Kaymakam Çimşit, tapu sorunu yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi - Kaymakam Çimşit, tapu sorunu yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Pizok mevkiinde tapu sorunu yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

13:23 Kars'ta sosyal konut kura heyecanı Kars'ta sosyal konut kura heyecanı 600 konut için 3 bin 430 başvuru Kars'ta sosyal konut kura heyecanı yaşandı.

09:40 Kağıthane'de Halay Sokak Parkı açıldı Kağıthane Belediyesi Hamidiye Mahallesi'nde vatandaşların talebi doğrultusunda yenilediği Halay Sokak Parkı'nı düzenlenen programla açtı.

16:55 Sabah ezanından etkilenen Ukraynalı kadın Müslümanlığı seçti Sabah ezanından etkilenen Ukraynalı kadın Müslümanlığı seçti Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ukraynalı kadın Yulia Konotopchyk Müslüman olarak Hülya adını aldı.

15:57 Tartıştığı polisi vuran şüpheli de polis çıktı ARTVİN'in Borçka ilçesinde eşinden şikayetçi olmak gittiği polis merkezinin önünde bekletildiği iddiasıyla tartıştığı polis memuru Ali Rıza Yıldıran'ı tabancayla omzundan vurarak yaralayan şüphelinin Trabzon'da görevli polis memuru Selim M. olduğu ortaya çıktı.