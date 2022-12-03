Son Dakika Selim Haberleri

- Dün Dün 15:02 Weecoins Kırklarelispor: 1-0
STAT: İlçeHAKEMLER: Eren Gökmen, Faruk Yağlı, Levent YeşilyurtFETHİYESPOR: Enes – Doğancan, Tahacan, İlyas, Onur Taha, Rıdvan, Selim, Sinan (Dk. 82 Burak Özduman), Aykut (Dk. 90+4 Şahan), Berkin (Dk. 68 Halil), Oktay (Dk. 81 Mustafa)WEECOINS KIRKLARELİSPOR: Mehmet – Atakan (Dk.
- Dün Dün 14:07 Edirne'den kısa kısa
CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
- 03.12.2022 03 Ara 10:13 Araç'ta kitap okuma söyleşisi düzenledi
Kastamonu'nun Araç ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik kitap okuma söyleşisi gerçekleştirildi.
- 01.12.2022 01 Ara 16:59 Kars'ta 9 tabanca ele geçirildi
Kars'ta son 1 ayda polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
- 01.12.2022 01 Ara 14:40 EDİRNE'DE BSM KORUSU, 'YEŞİLÇAM' ŞARKILARINI SESLENDİRDİ
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Belediye Sanat Merkezi (BSM) Türk Sanat Müziği Korosu, 'Yeşilçam şarkıları' konseri verdi.
- 30.11.2022 30 Kas 10:56 GAZİANTEP'TE KALP KRİZİNDEN ÖLEN KOMİSER, BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
GAZİANTEP'in Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden komiser Gökhan Torun (30), Bursa'da toprağa verildi.
- 29.11.2022 29 Kas 17:42 İstanbul'da trafik kazasında vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Oğuzhan Kara (28), son yolculuğuna uğurlandı.
- 29.11.2022 29 Kas 17:20 İSTANBUL-KAZADA HAYATINI KAYBEDEN POLİS OĞUZHAN KARA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
EYÜPSULTAN'da, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Oğuzhan Kara (28), son yolculuğuna uğurlandı.
- 29.11.2022 29 Kas 17:03 Genç komisere son görev
Gaziantep'te görevli Komiser Gökhan Torun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
- 29.11.2022 29 Kas 15:44 Genç komisere son görev
Genç komisere son görev Gaziantep'te görevli Komiser Gökhan Torun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
- 27.11.2022 27 Kas 17:27 Genç kadını çekip sosyal medyada paylaştı! Çıkan kavgada can verdi
Kars'ın Selim ilçesinde bir kadını, "Beni bul" notuyla paylaşan kişi ile kadının akrabaları arasında yaşanan kavgada videoyu çeken O.D. yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.
- 27.11.2022 27 Kas 09:35 Haftanın tarihine bakış
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Ağustos 1928'de halka Latin harflerini açıklamasından sonra alınan karar uyarınca 1 Aralık 1928 tarihinden itibaren gazetelerde, mecmualarda, levha, tabela ve ilanlarda yeni harfler kullanılmaya başlandı.
- 26.11.2022 26 Kas 11:09 Fethiyespor Erhan Altın'la ilk maçına çıkacak
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon istikrarsız sonuçlar alan Fethiyespor, yeni teknik patronu Erhan Altın yönetiminde ilk maçına yarın çıkacak.
- 25.11.2022 25 Kas 16:27 Çavuşoğlu Orta Koridor'da 2022'de taşınan kargo hacminin 2021'in 6 katı olması bekleniyor
Çavuşoğlu: Orta Koridor'da 2022'de taşınan kargo hacminin 2021'in 6 katı olması bekleniyorKAZAKİSTAN, (DHA)- Kazakistan'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları İkinci Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,...
- 25.11.2022 25 Kas 13:07 Kars'ta veteriner hekimler istişare toplantısı yapıldı
Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası'nın "İlçe bazlı serbest veteriner hekimleri istişare toplantı"sının ilki Selim ilçesinde gerçekleştirildi.
- 25.11.2022 25 Kas 11:27 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Orta Koridor'da 2022'de taşınan kargo hacminin 2021'in 6 katı olması bekleniyor"
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Orta Koridor'da 2022'de taşınan kargo hacminin 2021'in 6 katı olması bekleniyor" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'da 2022'de taşınan kargo hacminin 2021'in 6 katı olmasının beklendiğini ifade etti.
- 25.11.2022 25 Kas 09:11 Futbol: Haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada diğer liglerde müsabakalar devam edecek.
- 25.11.2022 25 Kas 00:58 Valilerden öğretmenlerine duygulandıran sürpriz
Konya'da 23 yıl önce emekli olan öğretmene eski öğrencileri Öğretmenler Günü sürprizi hazırladı.
- 24.11.2022 24 Kas 17:32 Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
- 24.11.2022 24 Kas 15:11 Çubuk'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Çubuk ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
- 24.11.2022 24 Kas 14:42 EDİRNE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
EDİRNE ve Keşan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programları yapıldı.
- 24.11.2022 24 Kas 10:11 Valilerden öğretmenlerine duygulandıran sürpriz
Valilerden öğretmenlerine duygulandıran sürpriz Konya'da 1999 yılında emekli olan öğretmen, aralarında valiler, doktorlar ve çeşitli kurum yöneticilerinin bulunduğu öğrencileri tarafından unutulmadı Konya'da 23 yıl önce emekli olan öğretmene eski öğrencileri Öğretmenler Günü sürprizi hazırladı.
- 23.11.2022 23 Kas 16:32 Samsun'dan kısa kısa
Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının 31 Aralık'ta sona ereceğini, bu nedenle bu tarihe kadar çiftçilerin bilgilerini güncellemeleri gerektiğini belirtti.
- 23.11.2022 23 Kas 15:08 Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın adı Adana'da kütüphanede yaşatılacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın adı, silah arkadaşlarınca Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ilkokula yaptırılan kütüphaneye verildi.
- 22.11.2022 22 Kas 17:25 Kars'ta yaptıkları hırsızlık kameraya yansıyan 2 zanlı yakalandı
Kars'ta evden çaldıkları malzemeleri taşıdıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.
- 22.11.2022 22 Kas 00:11 Karaismailoğlu: "Dünyada krizler konuşulurken Türkiye her gün yeni bir yatırımı hizmete alıyor"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Bakanlıkça yapımı devam eden bütün metroları 2023 yılı içerisinde bitirerek İstanbulluların hizmetine alacaklarını bildirdi.
- 21.11.2022 21 Kas 16:57 Niğde'de AK Parti Teşkilat Akademisi "Türkiye Yüzyılı" eğitim programı düzenlendi
Niğde'de AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından Teşkilat Akademisi çalışmaları kapsamında "Türkiye Yüzyılı" konulu eğitim programı düzenlendi.
- 21.11.2022 21 Kas 16:48 Aydemir İçişleri Bakanlığı bütçesini değerlendirdi
AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile AFAD Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.
- 21.11.2022 21 Kas 13:31 Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde metruk binaların yıkım işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- 17.11.2022 17 Kas 18:28 CHP'li Başkan su indirimi duydu, imza kampanyası başlattı
CHP'li Bandırma İlçe Belediye Başkanı Selim Panç, AK Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın su indirimi için talimat vermesinin ardından 'su indirimi' için imza kampanyası başlattı.
- 16.11.2022 16 Kas 16:35 ETSO'da yönetim belirlendi
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO), 12 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılan organ seçimlerinin ardından oluşan ETSO Meclisi ilk toplantısını yaptı.
- 15.11.2022 15 Kas 10:05 AVCILAR'DA SERAYA DÖNÜŞTÜRÜLEN REZİDANSA UYUŞTURUCU OPERASYONU
AVCILAR'DA SERAYA DÖNÜŞTÜRÜLEN REZİDANSA UYUŞTURUCU OPERASYONUİhsan DÖRTKARDEŞİSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da sera haline getirilen rezidansa özel harekat timi ile düzenlenen operasyonda 2 kilo 763 gram dişi hint keneviri, esrar imalat ve satışında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
- 12.11.2022 12 Kas 12:14 Sultanbeyli'de otomobilden cep telefonu hırsızlığı kamerada
Sultanbeyli'de otomobilden cep telefonu hırsızlığı kamerada Yakalandı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı Sultanbeyli'de bir şahıs, camının açık olduğunu fark ettiği park halindeki araç içerisinden cep telefonu çaldı.
- 12.11.2022 12 Kas 11:41 Memleketinin güzelliklerini dörtlüklerle anlatan Karslı çobanın "şiir" tutkusu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çobanlık yapan 52 yaşındaki Yavuz Selim Ay, yaylada hem hayvanlarını otlatıyor hem de şiir yazıyor.
- 12.11.2022 12 Kas 11:06 Kaymakam Öztürk, nüfus hizmetlerini yerinde inceledi
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk "Adreste Nüfus Hizmeti" projesi çerçevesinde yapılan hizmetleri inceleyerek bilgi aldılar.
- 12.11.2022 12 Kas 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Yatırım Fonunun sağlayacağı mali imkanların işbirliğimize ivme kazandıracağına inanıyorum"
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yatırım Fonunu da mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesinin yararlı olacağını belirterek, "Fonun sağlayacağı mali imkanların işbirliği kuvvetlendirip faaliyetlere ivme kazandıracağına inanıyorum" dedi.
- 11.11.2022 11 Kas 11:59 Futbol: Haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 14. ve 2022 Dünya Kupası arası öncesi son hafta mücadeleleri yapılacak.
- 11.11.2022 11 Kas 08:39 Erdoğan: KKTC'nin, Teşkilata gözlemci üye olmasını kabul ettik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katıldı.
- 11.11.2022 11 Kas 08:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney Kafkasya'daki barış süreci, can Azerbaycan'ın tüm girişimlerine rağmen halen kırılganlığını koruyor.
- 10.11.2022 10 Kas 17:15 Tufanbeyli'de "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.
- 10.11.2022 10 Kas 11:19 TRAKYA'DA SAAT 09.05'TE HAYAT DURDU
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'üncü yıl dönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle anıldı.
- 08.11.2022 08 Kas 15:51 Bölgesel Amatör Lig: Develigücü: 4 Yahşihanspor: 4
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 6. hafta maçında Develigücü ile Kırıkkale Yahşihanspor karşılaştı.
- 08.11.2022 08 Kas 13:46 Kaymakam Çimşit, tapu sorunu yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi
- Kaymakam Çimşit, tapu sorunu yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Pizok mevkiinde tapu sorunu yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.
- 08.11.2022 08 Kas 13:23 Kars'ta sosyal konut kura heyecanı
Kars'ta sosyal konut kura heyecanı 600 konut için 3 bin 430 başvuru Kars'ta sosyal konut kura heyecanı yaşandı.
- 08.11.2022 08 Kas 09:40 Kağıthane'de Halay Sokak Parkı açıldı
Kağıthane Belediyesi Hamidiye Mahallesi'nde vatandaşların talebi doğrultusunda yenilediği Halay Sokak Parkı'nı düzenlenen programla açtı.
- 07.11.2022 07 Kas 16:55 Sabah ezanından etkilenen Ukraynalı kadın Müslümanlığı seçti
Sabah ezanından etkilenen Ukraynalı kadın Müslümanlığı seçti Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ukraynalı kadın Yulia Konotopchyk Müslüman olarak Hülya adını aldı.
- 06.11.2022 06 Kas 15:57 Tartıştığı polisi vuran şüpheli de polis çıktı
ARTVİN'in Borçka ilçesinde eşinden şikayetçi olmak gittiği polis merkezinin önünde bekletildiği iddiasıyla tartıştığı polis memuru Ali Rıza Yıldıran'ı tabancayla omzundan vurarak yaralayan şüphelinin Trabzon'da görevli polis memuru Selim M. olduğu ortaya çıktı.
- 04.11.2022 04 Kas 11:21 Samsun'da 7 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlı yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli gözaltına alındı.
- 03.11.2022 03 Kas 21:15 Önce silahla vurdular sonra sopayla dövdüler... Dehşet anları kamerada
Önce silahla vurdular sonra sopayla dövdüler.
- 03.11.2022 03 Kas 17:18 Kars'ın Susuz İlçesinde 102 Yıllık Kurtuluş Coşkusu Yaşandı
Kars’ın Susuz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu, 102’inci yılında çeşitli etkinlikler ve törenlerle kutlandı. Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, "Kurtuluş günleri sonsuza dek sürecek Atatürk sevdasının ve ilkelerinden vazgeçmeme ahdinin adıdır. Bugün, özgürce alınan nefeslerin ilk günüdür. Yaşlı anaların gözyaşını silen şehitlerin ruhunu serinleten, mazlumların yüzünü güldüren gündür 3 Kasım" dedi.