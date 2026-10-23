Yavuz Selim Ortaokulu, Ağrı Taşlıçay'daki Cumhuriyet Kupası final maçını 5-2 kazandı - Son Dakika
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Yavuz Selim Ortaokulu, Ağrı Taşlıçay'daki Cumhuriyet Kupası final maçını 5-2 kazandı

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Yavuz Selim Ortaokulu, Ağrı Taşlıçay\'daki Cumhuriyet Kupası final maçını 5-2 kazandı
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde düzenlenen Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası Cumhuriyet Kupası finalinde Yavuz Selim Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu'nu 5-2 yenerek şampiyon oldu. Kaymakam Kübra Baka Kılıç, dereceye giren takımlara kupa ve ödüllerini takdim etti.


Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi  Stadı’nda düzenlenen Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası Cumhuriyet Kupası, oynanan final karşılaşmasının ardından sahibini buldu.

Yavuz <a class='keyword-sd' href='/selim/' title='Selim'>Selim</a> Ortaokulu, Ağrı Taşlıçay'daki Cumhuriyet Kupası final maçını 5-2 kazandı

Kaymakam Kübra BAKA KILIÇ’ın da izlediği final müsabakasında Yavuz Selim Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede rakibini 5-2 mağlup eden Yavuz Selim Ortaokulu, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Yavuz Selim Ortaokulu, Ağrı Taşlıçay'daki Cumhuriyet Kupası final maçını 5-2 kazandı

Turnuvada Yavuz Selim Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci, Nurali Turan Ortaokulu üçüncü, Yardımcılar takımı ise dördüncü oldu.

Final karşılaşmasının ardından Kaymakam Kübra BAKA KILIÇ tarafından dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri takdim edildi.

Yavuz Selim Ortaokulu, Ağrı Taşlıçay'daki Cumhuriyet Kupası final maçını 5-2 kazandı

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva, öğrenciler arasında sportif rekabetin, takım ruhunun ve dostluk duygularının pekişmesine katkı sağladı.

Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi ve takımlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Batı Akdeniz Kalkınma AjansıMustafa Kemal AtatürkTaşlıçayGüncelFutbolSelimAğrıSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Yavuz Selim Ortaokulu, Ağrı Taşlıçay'daki Cumhuriyet Kupası final maçını 5-2 kazandı - Son Dakika
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