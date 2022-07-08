Son Dakika Ağrı Haberleri

16:08 Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi İl Koordinasyon Kurulunun 2022 Yılı 3. Toplantısı, Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

13:40 Acil servisler acemi kasaplarla doldu taştı! 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlar kendilerini yaralayarak hastanelik oldu. İstanbul hariç yurt genelindeki kurban kesimi esnasında 5 bin 102 acemi kasap, kesici aletler ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı.

11:40 Savcı Sayan, akaryakıt istasyonlarının zam fırsatçılığına tepki gösterdi: Devlet bunun hesabını sormalı Akaryakıta bu gece ise 81 kuruşluk bir zam geldi. İstasyonlar zam yapılacak saate kadar vatandaşlara mazot satışını durdururken yaşanan duruma isyan eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadaki bir görüntüyü paylaşarak "Devlet bunun sebebini sorgulamalı ve hesabını sormalıdır" ifadelerini kullandı.

10:54 Gözü yaşlı aileler bayramda da evlat nöbetinde Gözü yaşlı aileler bayramda da evlat nöbetinde Evlat nöbetindeki aileler gözyaşları arasında çocuklarının bayramını kutladı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin...

09:47 Son dakika haberi! Doğu Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu (2) Edinilen son dakika gelişmesine göre Kurbanda yaralanan acemi kasapların hastaneye getirilmeleri Doğu Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

21:33 Kurban Bayramı namazı ne zaman? İşte il il bayram namazı saatleri Kurban Bayramı namazı 9 Temmuz'da sabah namazından sonra idrak edilecek. Vatandaşlar bayram namazını kaçırmamak için namazın kılınacağı saati araştırırken Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Buna göre, bayram namazı İstanbul'da 06.15'te, Ankara'da 06.03'te, İzmir'de ise 06.29'te kılınacak.

19:53 Malazgirt'te, 'Bayram yolunda her şey yolunda' denetimi yapıldı Muş'un Malazgirt ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından, Kurban Bayramı tatili süresince 'Bayram yolunda her şey yolunda' denetimleri yapılacak.

19:18 Malazgirt'te bayram öncesi trafik denetimi yapıldı Muş'un Malazgirt ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi trafik denetiminde bulundu.

16:12 Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturduAĞRI Ağrı'da yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen yaşattı.

15:17 Son dakika haberi! Şehit babasından duygulandıran sözler: "Yarın beni de götürseler hazırım" Son dakika haber: Şehit babasından duygulandıran sözler: "Yarın beni de götürseler hazırım" Adana'da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi Adana'da şehit yakınları, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret ederek, şehitlerinin mezarı başında dualar etti.

13:44 Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı Ağrı Valisi Osman Varol'un başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu'nun 2022 yılı 3. toplantısı gerçekleştirildi.

13:34 Son dakika haberleri... Arife gününde şehitlikler ziyaret edildi Son dakika haberler: Şehitliğe gelen aileler -Şehitlikte, şehit aileleri ve kent protokolünün dua etmesi -Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın mezarlıklara karanfil bırakması -Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in annesi Perizade Şahin'in röportajı Mersin Mersin'de de aileler, Toroslar ilçesinde Şehir...

13:04 Havalimanlarında Kurban Bayramı yoğunluğu Kurban Bayramı tatilinin 9 gün belirlenmesinin ardından seyahate çıkan yolcular, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.

12:30 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Türkiye genelinde yarından itibaren 4 gün boyunca Kurban Bayramı coşkusu yaşanacak. Bayram namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29'da kılınacak. İşte diğer illerin bayram namazı saatleri...

20:02 VAN'DA, AFGAN UYRUKLU 408 KAÇAK GÖÇMEN UÇAKLA ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLDİ VAN'da, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Afgan uyruklu 408 kaçak göçmen, Afganistan Havayollarına ait uçakla ülkelerini gönderildi.

18:37 Başkentte hayvan pazarlarındaki kurbanlıkların büyük bölümü satıldı Kurban Bayramı'na iki gün kala, Ankara'daki hayvan pazarlarında kurbanlıkların büyük bölümünün satıldığı belirtildi.

14:11 TTB eyleme başladı! Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından birçok ilde gergin anlar yaşandı Türk Tabipleri Birliği, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından 7-8 Temmuz'da grev kararı aldı. Karakaya'nın silahlı saldırıda öldürülmesi sonrası TTB üyeleri sokaklarda protesto gösterileri düzenlerken eylemler sırasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Çapa'da bulunan İstanbul Tıp Fakültesi girişinde toplanıp İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyüş yapmak isteyen bazı sağlık çalışanlarına polis izin vermedi. İşte o eylemler...

11:15 Bangladeş ile ticareti artırmanın yollarını aradılar Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, yabancı ülkelerin temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını kabul etmeye devam ediyor.

10:59 Yaylaları çiçeklerle kaplanan Ağrı'da bal sezonu bereketli geçecek Bu yıl etkili olan yoğun kar ve yağmur nedeniyle yaylaları çiçeklerle kaplanan Ağrı'da, arıcılar bal üretiminde bereketli bir sezon geçireceğini umut ediyor.

10:48 Büyükbaş hayvan satıcıları satışlarını tamamladı, küçükbaşlar alıcılarını bekliyor Büyükbaş hayvan satıcıları satışlarını tamamladı, küçükbaşlar alıcılarını bekliyor Kocaeli'de büyükbaş hayvan satıcıları kurbanlık satışlarını bitirirken, küçükbaş hayvan satıcıları ise kurbanlıkların satışı için bayramın birinci ve ikinci gününü bekliyor.

08:58 Yurtta hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın...

00:49 Soylu: "Milli irade ne diyorsa onu yaşayacağız" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herkes iyi bilsin, biz cumhuriyetin ikinci asrında kendimiz gibi yaşayacağız, medeniyet değerlerimizde ne varsa onu yaşayacağız, milli irade ne diyorsa onu yaşayacağız, dışarıdan ithal anlayışlarla bir gelecek inşa etmek niyetinde değiliz." dedi.

21:41 Başı demir korkuluklara sıkışan inek kurtarıldı Başı demir korkuluklara sıkışan inek kurtarıldı Ağrı Hayvan Borsasında başı demir korkuluklara sıkışan inek, Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

19:20 Türk Kızılay gönüllüleri yalnız yaşayan vatandaşların evini temizliyor Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken yaşlı ve kimsesizlere destek olmak için başlatılan "Kardeş Aile Projesi" ile ihtiyaç sahibi 100 aileye yönelik yardımlarına devam ediyor.

14:55 Son dakika haber: İki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağrı'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

14:00 Hazırlık Komisyonu, Dbp'li Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlığının Kaldırılması Kararı Verdi Hazırlık Komisyonu, fezlekesi TBMM’ye ulaşan DBP Eş Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması görüşüne vardı. Komisyonun bu kararı TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu’na 18 Temmuz’da görüşülecek.

12:26 Kızılay, öksüz ve yetim çocuklar için bayram alışverişi yaptı Kızılay, öksüz ve yetim çocuklar için bayram alışverişi yaptıAĞRI Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, öksüz ve yetim çocuklara bayram sevinci yaşattı.

11:18 Yayladaki çocukların bayramlığı hayırseverlerden Ağrı'daki Sinek Yaylası'nda hayvancılık yapan ailelerin çocukları, hayırseverlerin bayram hediyeleriyle sevindi.

19:59 DEVRİLEN KAMYONET SİVAS- KAYSERİ KARAYOLUNU 1 SAAT ULAŞIMA KAPATTI SİVAS'ta kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralanırken, Sivas- Kayseri karayolunun tek şeridi 1 saat ulaşıma kapandı, 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

19:46 AĞRI'DAN 3 UÇAK SEFERİYLE 379 AFGAN GÖÇMEN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ AĞRI'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 379 düzensiz Afgan göçmen, 2 günde 3 ayrı uçak seferiyle ülkelerine gönderildi.

18:03 Son dakika haber: Erzurum'da kaza sonrası köylüler yolu trafiğe kapattı Bir son dakika haberine göre Erzurum'da kaza sonrası köylüler yolu trafiğe kapattı Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası köylüler yolu trafiğe kapattı.

15:45 Van Büyükşehir Belediyesinin kültür gezileri devam ediyor Van Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik kültür etkinlikleri devam ediyor.

13:02 İzmir'de kurbanlık hayvan sayısında sıkıntı yok İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, bu yıl İzmir'de kurbanlık hayvan noktasında bir sıkıntı olmadığını söyledi.

12:31 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 171 şüpheli tutuklandı DİYARBAKIR merkezli 14 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 264 şüpheliden 171'i tutuklandı.

12:27 Bahçelievler'deki pazarda besiciler büyükbaş kurbanlıkların çoğunu sattı Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden gelen besiciler, Kurban Bayramı'na 4 gün kala ellerindeki kurbanlıkların çoğunu sattığını dile getirdi.

10:41 Son dakika haberleri... Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika haberler... Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Ağrı'da dere kenarında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

10:25 Van Büyükşehir Belediyesinin kadın gezileri sürüyor Van Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Vanlı Kadınları Doğal Güzellikler ile Buluşturuyoruz' projesi bünyesinde kadınlar tarihi ve doğal güzellikleri gezmeye devam ediyor.

09:03 Sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi Ağrı'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 273 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

01:31 Ağrı'da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi Ağrı'da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi Ağrı'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 273 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

00:07 Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 27 Haziran-3 Temmuz'da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi.

18:04 Mahra'nın ailesinden sahipsiz köpeklerin toplatılması için çağrı Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken bir kamyonun çarpması sonrası hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (10) ailesi, sahipsiz köpeklerin toplatılması için çağrıda bulundu.

16:02 Sokak köpeklerinden kaçarken ölen Mahra'nın ailesinden 'başıboş köpekler toplatılsın' çağrısı ANTALYA'da köpekten kaçarken bir kamyonun çarpması sonrası hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (10) ailesi, Ağrı'da Ali Asaf Aktekin (2), Gaziantep'te Mustafa Topal (72) ve Aydın'da Mehmet Arsoy'un (88) köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, başıboş köpeklerin sokaktan toplanması...

11:30 İran uyruklu şahsın bağırsağında 12 kapsül metamfetamin maddesi ele geçirildi İran uyruklu şahsın bağırsağında 12 kapsül metamfetamin maddesi ele geçirildi Ağrı'da uygulama noktasında durdurulan bir araçta yakalanan İran uyruklu şahsın bağırsak ve makat kısmında kapsül şeklinde 12 adet metamfetamin maddesi ele geçirildi.

11:09 UCİM Erzurum temsilciğinden çağrı: "Çocuklar için mavi kurdele tak" UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği tarafından başlatılan ve bu sene 5. senesi olan "Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık" haftası çerçevesinde "Çocuklar için Mavi Kurdele Tak" kampanyası devam ediyor.

23:40 Bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen İran uyruklu kişi gözaltına alındı.

23:00 İran uyruklu şahsın bağırsağında 12 kapsül metamfetamin maddesi ele geçirildi İran uyruklu şahsın bağırsağında 12 kapsül metamfetamin maddesi ele geçirildi Ağrı'da uygulama noktasında durdurulan bir araçta yakalanan İran uyruklu şahsın bağırsak ve makat kısmında kapsül şeklinde 12 adet metamfetamin maddesi ele geçirildi.

15:35 Türkiye'nin en yüksek dağındaki karlar erimeye başladı Türkiye'nin en yüksek dağındaki karlar erimeye başladı Hava sıcaklıkların son günlerde artması ile birlikte Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerindeki karlar da erimeye başladı.

15:12 HDP'nin 5. Olağan Kongresi yapılıyor (2) HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı seçimde tutumlarının net olduğunu belirterek, "Kamuoyu önünde açık, şeffaf görüşmeler yapılması halinde tutum belgemizde de belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız." dedi.

14:42 Manisa Sanayi Yıldızspor'dan kaleye takviye Bölgesel Amatör Lig'de sezona iddialı bir şekilde girmeyi hedefleyen Manisa Sanayi Yıldızspor, dış transferde kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

13:13 Hakemin evlilik teklifi final maçına damga vurdu Hakemin evlilik teklifi final maçına damga vurdu TFF Ağrı U-14 Ligi final maçında orta hakem Recep Gündüz'ün maçın 10'uncu dakikasında yardımcı hakem Ayşe Polat'a evlilik teklifi, yeşil sahalarda ender rastlanan anlara neden oldu.

12:26 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu Ağrı'da futbol sahalarında görülmeyen bir olay yaşandı. Maçın 10. dakikasında düdüğünü çalıp oyunu durduran orta hakem, futbolcuların meraklı bakışları arasında müsabakada yan hakem olarak görev yapan kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu. Kadın hakem evlilik teklifine "evet" derken, ikilinin sevgili oldukları öğrenildi.

12:20 Ağrılı 12 yaşındaki Abdulsamet arıcılığı çekirdekten öğreniyor Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Abdulsamet Turgut, mesleği öğrenmek ve babasına yardımcı olabilmek için yaz tatilinde zamanını, birçok kişinin yaklaşmaya çekindiği arı kovanlarının yanında geçiriyor.

10:09 AĞRI U-14 LİGİ FİNAL MAÇINDA HAKEMDEN MESLEKTAŞINA EVLİLİK TEKLİFİ 14 Ligi final maçını yöneten Recep Gündüz, 10'uncu dakikada oyunu durdurup yardımcı hakem Ayşe Polat'a, evlilik teklif etti.

17:28 Ağrı Belediyesi asfalt serim çalışmalarına devam ediyor Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatlarıyla ekiplerin kentteki asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

17:22 Survivor 2022 All Star Sonrası Şok Hamle! Büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olan Survivor 2022 All Star sona erdi. Nisa Bölükbaşı ile finale kalan ve yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Adem Kılıçcı, Acun Ilıcalı'yı sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. İşte detaylar...

14:52 CHP'Lİ SALICI'DAN ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, asgari ücrete yapılan ara zamma değinerek, "Asgari ücret zammı mart ayını göremedi.

14:44 Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden çocuğun ailesi konuştu Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden çocuğun ailesi konuştu Çocuklarının belediye ve hastane ihmali yüzünden öldüğünü söyleyen anne ve baba gözyaşlarını tutamadı Ağrı'da, köpek saldırısından sonra enfeksiyon kaparak hayatını kaybeden Ali Asaf Aktekin'in ailesi,...

14:34 Son dakika haber: Ümit Özdağ, AKP'lileri Gözaltına Alan Polis ve Bekçilerin Açığa Alındığını, Amirlerin Sürüldüğünü İddia Etti Edinilen son dakika gelişmesine göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kavgaya karışan 4 AKP Gençlik Kolları üyesini gözaltına alan 1 polis ve 2 bekçinin açığa alındığını ileri sürdü. Özdağ, “Bu işlem Türk polisini, HDP’li milletvekilinin Türk polisine attığı tokattan daha fazla yaralamıştır. Siz Türk polisini şamar oğlu mu zannettiniz?.. Emniyet Teşkilatı, AK Parti’nin özel koruma ordusu değil, büyük Türk milletinin polisidir… Dün gece bu olayın ortaya çıkmasıyla birlikte iki amirin tayinlerinin Ağrı ve Şırnak’a çıktığını duydum” dedi.

13:53 İzmir'de 1550 Kişi Törenle CHP'ye Geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP İzmir İl Başkanlığı’nın üye katılım töreninde "Mart ayını görmedi asgari ücretin zammı. Türkiye'de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 400 lira iken 5 bin 500 lira asgari ücret vermekten utanmayan, bunu da böbürlenerek anlatan bir iktidar var. Sizin desteğinizle, katkınızla biz bu iktidarı sandığa gömeceğiz. O seçim erken mi olur, baskın mı olur, zamanında mı olur bilmem. Ne zaman olacaksa vatandaşımız Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kırmızı kartı gösterecek. Recep Tayyip Erdoğan'ı torunlarını sevmek üzere emekli edeceğiz" diye konuştu.

12:23 VAN'IN İSİMSİZ 255 MEZARI VAN'a yasa dışı yollardan geçiş yapan göçmenlerin bazıları çıktıkları bu yolculukta hayatlarını kaybediyor.

09:24 Kars'ta PERDİS Eğitim Programı düzenlendi Kars'ta İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca 2022 yılı Performans Değerlendirme İzleme Sistemi (PERDİS) eğitim programı düzenlendi.

15:23 Son dakika haber | Ağrı'daki tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı Bir son dakika haberine göre Ağrı'nın Patnos ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

14:03 Son dakika haberleri... Selden zarar gören köyde yaralar sarılıyor Son dakika haberi... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde selden etkilenen 30 yapının bulunduğu Karabulak köyünde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

12:35 Son dakika haber: Efeler 09 FK Kaan'ı transfer etti Son dakika habere göre YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Ağrı 1970'de forma giyen orta saha oyuncusu Kaan Yılmaz'ı renklerine bağladı.

10:02 Karşıyaka'nın dişine göre TFF 3'ncü Lig'de yeni sezonda 1'inci Grup'ta yer alacak şampiyonluk hedefindeki Karşıyaka, dişine göre kura çekti.

23:38 Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, LGS Türkiye birincisini ağırladı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, LGS'de tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Asaf Demirci'yi makamında kabul ederek tablet hediye etti.

16:26 TFF 3. Lig'de grup kura çekimi yapıldı 2022-2023 Sezonu TFF 3. Lig gruplarında yer alacak takımlar yapılan kura çekimi ile belirlendi.

14:50 Aeneas Rotası ile kültürel değerler bir araya gelecek Aeneas Rotası ile kültürel değerler bir araya gelecek Türkiye ve İtalya Arasında ortak kültür mirası: Aeneas Rotası Türkiye'den başlayarak Avrupa'da biten tek kültür rotası Aeneas Kültür Rotası Türkiye sertifika töreni gerçekleştirildi.

14:26 Son dakika haber | Köpeklerin saldırısına uğrayan minik Asaf hayatını kaybetti Gelen son dakika haberlerine göre Ağrı'da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.