Son Dakika Ağrı Haberleri

- 16:08 Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi
İl Koordinasyon Kurulunun 2022 Yılı 3. Toplantısı, Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.
- 13:40 Acil servisler acemi kasaplarla doldu taştı! 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu
Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlar kendilerini yaralayarak hastanelik oldu. İstanbul hariç yurt genelindeki kurban kesimi esnasında 5 bin 102 acemi kasap, kesici aletler ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı.
- Dün Dün 20:50 Ağrı Belediyesi Kurban Bayramı'nda tam kapasite çalışıyor
Ağrı Belediyesine bağlı mezbahanede kurbanlıklar veteriner hekim kontrolünde kesiliyor.
- Dün Dün 11:40 Savcı Sayan, akaryakıt istasyonlarının zam fırsatçılığına tepki gösterdi: Devlet bunun hesabını sormalı
Akaryakıta bu gece ise 81 kuruşluk bir zam geldi. İstasyonlar zam yapılacak saate kadar vatandaşlara mazot satışını durdururken yaşanan duruma isyan eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadaki bir görüntüyü paylaşarak "Devlet bunun sebebini sorgulamalı ve hesabını sormalıdır" ifadelerini kullandı.
- Dün Dün 10:54 Gözü yaşlı aileler bayramda da evlat nöbetinde
Gözü yaşlı aileler bayramda da evlat nöbetinde Evlat nöbetindeki aileler gözyaşları arasında çocuklarının bayramını kutladı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin...
- Dün Dün 09:47 Son dakika haberi! Doğu Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu (2)
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kurbanda yaralanan acemi kasapların hastaneye getirilmeleri Doğu Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.
- 08.07.2022 08 Tem 21:33 Kurban Bayramı namazı ne zaman? İşte il il bayram namazı saatleri
Kurban Bayramı namazı 9 Temmuz'da sabah namazından sonra idrak edilecek. Vatandaşlar bayram namazını kaçırmamak için namazın kılınacağı saati araştırırken Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Buna göre, bayram namazı İstanbul'da 06.15'te, Ankara'da 06.03'te, İzmir'de ise 06.29'te kılınacak.
- 08.07.2022 08 Tem 19:53 Malazgirt'te, 'Bayram yolunda her şey yolunda' denetimi yapıldı
Muş'un Malazgirt ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından, Kurban Bayramı tatili süresince 'Bayram yolunda her şey yolunda' denetimleri yapılacak.
- 08.07.2022 08 Tem 19:18 Malazgirt'te bayram öncesi trafik denetimi yapıldı
Muş'un Malazgirt ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi trafik denetiminde bulundu.
- 08.07.2022 08 Tem 16:12 Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu
Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturduAĞRI Ağrı'da yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen yaşattı.
- 08.07.2022 08 Tem 15:17 Son dakika haberi! Şehit babasından duygulandıran sözler: "Yarın beni de götürseler hazırım"
Son dakika haber: Şehit babasından duygulandıran sözler: "Yarın beni de götürseler hazırım" Adana'da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi Adana'da şehit yakınları, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret ederek, şehitlerinin mezarı başında dualar etti.
- 08.07.2022 08 Tem 14:54 Son dakika haber... Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Son dakika haberi... Bursa ve Eskişehir'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.
- 08.07.2022 08 Tem 14:08 Şehit annesi: "Biz Mehmetçiklerimizin sayesinde ayaktayız, bir gitse de bin geliyor"
Mersin'de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikte bayramlaşma töreni düzenlendi.
- 08.07.2022 08 Tem 14:01 İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı.
- 08.07.2022 08 Tem 13:44 Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Ağrı Valisi Osman Varol'un başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu'nun 2022 yılı 3. toplantısı gerçekleştirildi.
- 08.07.2022 08 Tem 13:34 Son dakika haberleri... Arife gününde şehitlikler ziyaret edildi
Son dakika haberler: Şehitliğe gelen aileler -Şehitlikte, şehit aileleri ve kent protokolünün dua etmesi -Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın mezarlıklara karanfil bırakması -Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in annesi Perizade Şahin'in röportajı Mersin Mersin'de de aileler, Toroslar ilçesinde Şehir...
- 08.07.2022 08 Tem 13:04 Havalimanlarında Kurban Bayramı yoğunluğu
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün belirlenmesinin ardından seyahate çıkan yolcular, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.
- 08.07.2022 08 Tem 12:30 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Türkiye genelinde yarından itibaren 4 gün boyunca Kurban Bayramı coşkusu yaşanacak. Bayram namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29'da kılınacak. İşte diğer illerin bayram namazı saatleri...
- 07.07.2022 07 Tem 20:02 VAN'DA, AFGAN UYRUKLU 408 KAÇAK GÖÇMEN UÇAKLA ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLDİ
VAN'da, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Afgan uyruklu 408 kaçak göçmen, Afganistan Havayollarına ait uçakla ülkelerini gönderildi.
- 07.07.2022 07 Tem 18:37 Başkentte hayvan pazarlarındaki kurbanlıkların büyük bölümü satıldı
Kurban Bayramı'na iki gün kala, Ankara'daki hayvan pazarlarında kurbanlıkların büyük bölümünün satıldığı belirtildi.
- 07.07.2022 07 Tem 15:44 Elazığspor evinde, Elazığ Karakoçan deplasmanda başlayacak
Elazığspor'un 1. Grup'ta, Elazığ Karakoçan FK'nın 2. Grup'ta mücadele edeceği TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi.
- 07.07.2022 07 Tem 15:21 TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi
TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.
- 07.07.2022 07 Tem 14:30 Doğu Anadolu'daki sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki
Erzurum, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Erzincan ve Kars'taki sağlık çalışanları, Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda öldürülmesini kınadı.
- 07.07.2022 07 Tem 14:11 TTB eyleme başladı! Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından birçok ilde gergin anlar yaşandı
Türk Tabipleri Birliği, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından 7-8 Temmuz'da grev kararı aldı. Karakaya'nın silahlı saldırıda öldürülmesi sonrası TTB üyeleri sokaklarda protesto gösterileri düzenlerken eylemler sırasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Çapa'da bulunan İstanbul Tıp Fakültesi girişinde toplanıp İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyüş yapmak isteyen bazı sağlık çalışanlarına polis izin vermedi. İşte o eylemler...
- 07.07.2022 07 Tem 12:04 Prof. Dr. Karabulut'a Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'ndan teşekkür belgesi verildi
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'a Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'ndan teşekkür belgesi takdim edildi.
- 07.07.2022 07 Tem 11:15 Bangladeş ile ticareti artırmanın yollarını aradılar
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, yabancı ülkelerin temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını kabul etmeye devam ediyor.
- 07.07.2022 07 Tem 10:59 Yaylaları çiçeklerle kaplanan Ağrı'da bal sezonu bereketli geçecek
Bu yıl etkili olan yoğun kar ve yağmur nedeniyle yaylaları çiçeklerle kaplanan Ağrı'da, arıcılar bal üretiminde bereketli bir sezon geçireceğini umut ediyor.
- 07.07.2022 07 Tem 10:48 Büyükbaş hayvan satıcıları satışlarını tamamladı, küçükbaşlar alıcılarını bekliyor
Büyükbaş hayvan satıcıları satışlarını tamamladı, küçükbaşlar alıcılarını bekliyor Kocaeli'de büyükbaş hayvan satıcıları kurbanlık satışlarını bitirirken, küçükbaş hayvan satıcıları ise kurbanlıkların satışı için bayramın birinci ve ikinci gününü bekliyor.
- 07.07.2022 07 Tem 08:58 Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın...
- 07.07.2022 07 Tem 01:12 Bakan Soylu: "Muhtar demek, millet demektir" dedi
Bakan Soylu: "Muhtar demek, millet demektir" dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muhtar demek, millet demektir" dedi.
- 07.07.2022 07 Tem 00:49 Soylu: "Milli irade ne diyorsa onu yaşayacağız"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herkes iyi bilsin, biz cumhuriyetin ikinci asrında kendimiz gibi yaşayacağız, medeniyet değerlerimizde ne varsa onu yaşayacağız, milli irade ne diyorsa onu yaşayacağız, dışarıdan ithal anlayışlarla bir gelecek inşa etmek niyetinde değiliz." dedi.
- 06.07.2022 06 Tem 21:41 Başı demir korkuluklara sıkışan inek kurtarıldı
Başı demir korkuluklara sıkışan inek kurtarıldı Ağrı Hayvan Borsasında başı demir korkuluklara sıkışan inek, Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 06.07.2022 06 Tem 19:20 Türk Kızılay gönüllüleri yalnız yaşayan vatandaşların evini temizliyor
Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken yaşlı ve kimsesizlere destek olmak için başlatılan "Kardeş Aile Projesi" ile ihtiyaç sahibi 100 aileye yönelik yardımlarına devam ediyor.
- 06.07.2022 06 Tem 14:55 Son dakika haber: İki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağrı'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
- 06.07.2022 06 Tem 14:00 Hazırlık Komisyonu, Dbp'li Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlığının Kaldırılması Kararı Verdi
Hazırlık Komisyonu, fezlekesi TBMM’ye ulaşan DBP Eş Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması görüşüne vardı. Komisyonun bu kararı TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu’na 18 Temmuz’da görüşülecek.
- 06.07.2022 06 Tem 12:26 Kızılay, öksüz ve yetim çocuklar için bayram alışverişi yaptı
Kızılay, öksüz ve yetim çocuklar için bayram alışverişi yaptıAĞRI Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, öksüz ve yetim çocuklara bayram sevinci yaşattı.
- 06.07.2022 06 Tem 11:18 Yayladaki çocukların bayramlığı hayırseverlerden
Ağrı'daki Sinek Yaylası'nda hayvancılık yapan ailelerin çocukları, hayırseverlerin bayram hediyeleriyle sevindi.
- 06.07.2022 06 Tem 10:21 1 ton 100 kiloyla pazarın gözdesi olan Paşa, 60 bin TL'ye satıldı
Kocaeli Modern Hayvan Pazarı'nın bu seneki rekortmeni 1 ton 100 kiloluk Paşa isimli tosun, 60 bin TL'ye satıldı.
- 06.07.2022 06 Tem 10:08 Son dakika haberleri: Başı korkuluklara sıkışan kurbanlık düveyi itfaiyeciler kurtardı
Son dakika haberler: AĞRI'da, sahibinin elinden kaçan kurbanlık düvenin başı, bahçedeki demir korkuluklara sıkıştı.
- 05.07.2022 05 Tem 19:59 DEVRİLEN KAMYONET SİVAS- KAYSERİ KARAYOLUNU 1 SAAT ULAŞIMA KAPATTI
SİVAS'ta kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralanırken, Sivas- Kayseri karayolunun tek şeridi 1 saat ulaşıma kapandı, 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
- 05.07.2022 05 Tem 19:46 AĞRI'DAN 3 UÇAK SEFERİYLE 379 AFGAN GÖÇMEN ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
AĞRI'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 379 düzensiz Afgan göçmen, 2 günde 3 ayrı uçak seferiyle ülkelerine gönderildi.
- 05.07.2022 05 Tem 18:03 Son dakika haber: Erzurum'da kaza sonrası köylüler yolu trafiğe kapattı
Bir son dakika haberine göre Erzurum'da kaza sonrası köylüler yolu trafiğe kapattı Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası köylüler yolu trafiğe kapattı.
- 05.07.2022 05 Tem 15:45 Van Büyükşehir Belediyesinin kültür gezileri devam ediyor
Van Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik kültür etkinlikleri devam ediyor.
- 05.07.2022 05 Tem 13:02 İzmir'de kurbanlık hayvan sayısında sıkıntı yok
İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, bu yıl İzmir'de kurbanlık hayvan noktasında bir sıkıntı olmadığını söyledi.
- 05.07.2022 05 Tem 12:31 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 171 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR merkezli 14 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 264 şüpheliden 171'i tutuklandı.
- 05.07.2022 05 Tem 12:27 Bahçelievler'deki pazarda besiciler büyükbaş kurbanlıkların çoğunu sattı
Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden gelen besiciler, Kurban Bayramı'na 4 gün kala ellerindeki kurbanlıkların çoğunu sattığını dile getirdi.
- 05.07.2022 05 Tem 11:26 Batı illerine kurbanlıkların gönderildiği Ağrı Hayvan Pazarı'ndaki hareketlilik sürüyor
Türkiye'de hayvancılığın yaygın yapıldığı illerden Ağrı'daki hayvan pazarında, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik devam ediyor.
- 05.07.2022 05 Tem 11:25 Dere kenarında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Ağrı'da dere kenarında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- 05.07.2022 05 Tem 10:41 Son dakika haberleri... Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberler... Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Ağrı'da dere kenarında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 05.07.2022 05 Tem 10:25 Van Büyükşehir Belediyesinin kadın gezileri sürüyor
Van Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Vanlı Kadınları Doğal Güzellikler ile Buluşturuyoruz' projesi bünyesinde kadınlar tarihi ve doğal güzellikleri gezmeye devam ediyor.
- 05.07.2022 05 Tem 09:03 Sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 273 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.
- 05.07.2022 05 Tem 01:31 Ağrı'da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da sınır dışı edilen 273 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi Ağrı'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 273 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.
- 05.07.2022 05 Tem 00:07 Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 27 Haziran-3 Temmuz'da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi.
- 04.07.2022 04 Tem 18:04 Mahra'nın ailesinden sahipsiz köpeklerin toplatılması için çağrı
Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken bir kamyonun çarpması sonrası hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (10) ailesi, sahipsiz köpeklerin toplatılması için çağrıda bulundu.
- 04.07.2022 04 Tem 16:02 Sokak köpeklerinden kaçarken ölen Mahra'nın ailesinden 'başıboş köpekler toplatılsın' çağrısı
ANTALYA'da köpekten kaçarken bir kamyonun çarpması sonrası hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (10) ailesi, Ağrı'da Ali Asaf Aktekin (2), Gaziantep'te Mustafa Topal (72) ve Aydın'da Mehmet Arsoy'un (88) köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, başıboş köpeklerin sokaktan toplanması...
- 04.07.2022 04 Tem 14:17 Son dakika haberi... Bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı zanlı tutuklandı
Son dakika haberi... Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıdığı belirlenen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.
- 04.07.2022 04 Tem 12:20 MOTOSİKLET İLE BİSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 3 AĞIR YARALI
AĞRI'da motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.
- 04.07.2022 04 Tem 11:30 İran uyruklu şahsın bağırsağında 12 kapsül metamfetamin maddesi ele geçirildi
İran uyruklu şahsın bağırsağında 12 kapsül metamfetamin maddesi ele geçirildi Ağrı'da uygulama noktasında durdurulan bir araçta yakalanan İran uyruklu şahsın bağırsak ve makat kısmında kapsül şeklinde 12 adet metamfetamin maddesi ele geçirildi.
- 04.07.2022 04 Tem 11:09 UCİM Erzurum temsilciğinden çağrı: "Çocuklar için mavi kurdele tak"
UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği tarafından başlatılan ve bu sene 5. senesi olan "Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık" haftası çerçevesinde "Çocuklar için Mavi Kurdele Tak" kampanyası devam ediyor.
- 03.07.2022 03 Tem 23:40 Bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı
Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen İran uyruklu kişi gözaltına alındı.
- 03.07.2022 03 Tem 23:00 İran uyruklu şahsın bağırsağında 12 kapsül metamfetamin maddesi ele geçirildi
İran uyruklu şahsın bağırsağında 12 kapsül metamfetamin maddesi ele geçirildi Ağrı'da uygulama noktasında durdurulan bir araçta yakalanan İran uyruklu şahsın bağırsak ve makat kısmında kapsül şeklinde 12 adet metamfetamin maddesi ele geçirildi.
- 03.07.2022 03 Tem 21:44 Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Ağrı'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
- 03.07.2022 03 Tem 20:31 Ağrıspor'un kaderi belli oluyor
Ağrıspor'un kaderini değiştirecek toplantı yarın gerçekleştirilecek.
- 03.07.2022 03 Tem 19:51 Kırmızı ışık ihlaline uymayan motosiklet sürücüsü bisiklete çarptı...Kaza anı kamerada
Kırmızı ışık ihlaline uymayan motosiklet sürücüsü bisiklete çarptı.
- 03.07.2022 03 Tem 15:35 Türkiye'nin en yüksek dağındaki karlar erimeye başladı
Türkiye'nin en yüksek dağındaki karlar erimeye başladı Hava sıcaklıkların son günlerde artması ile birlikte Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerindeki karlar da erimeye başladı.
- 03.07.2022 03 Tem 15:12 HDP'nin 5. Olağan Kongresi yapılıyor (2)
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı seçimde tutumlarının net olduğunu belirterek, "Kamuoyu önünde açık, şeffaf görüşmeler yapılması halinde tutum belgemizde de belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız." dedi.
- 03.07.2022 03 Tem 14:42 Manisa Sanayi Yıldızspor'dan kaleye takviye
Bölgesel Amatör Lig'de sezona iddialı bir şekilde girmeyi hedefleyen Manisa Sanayi Yıldızspor, dış transferde kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.
- 03.07.2022 03 Tem 13:13 Hakemin evlilik teklifi final maçına damga vurdu
Hakemin evlilik teklifi final maçına damga vurdu TFF Ağrı U-14 Ligi final maçında orta hakem Recep Gündüz'ün maçın 10'uncu dakikasında yardımcı hakem Ayşe Polat'a evlilik teklifi, yeşil sahalarda ender rastlanan anlara neden oldu.
- 03.07.2022 03 Tem 12:26 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
Ağrı'da futbol sahalarında görülmeyen bir olay yaşandı. Maçın 10. dakikasında düdüğünü çalıp oyunu durduran orta hakem, futbolcuların meraklı bakışları arasında müsabakada yan hakem olarak görev yapan kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu. Kadın hakem evlilik teklifine "evet" derken, ikilinin sevgili oldukları öğrenildi.
- 03.07.2022 03 Tem 12:20 Ağrılı 12 yaşındaki Abdulsamet arıcılığı çekirdekten öğreniyor
Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Abdulsamet Turgut, mesleği öğrenmek ve babasına yardımcı olabilmek için yaz tatilinde zamanını, birçok kişinin yaklaşmaya çekindiği arı kovanlarının yanında geçiriyor.
- 03.07.2022 03 Tem 11:38 Ağrı'da futbol hakemi, beraber görev aldıkları maçta kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı
Ağrı'da futbol hakemliği yapan Recep Gündüz, yönettiği maçta hakem yardımcısı olan kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.
- 03.07.2022 03 Tem 10:09 AĞRI U-14 LİGİ FİNAL MAÇINDA HAKEMDEN MESLEKTAŞINA EVLİLİK TEKLİFİ
14 Ligi final maçını yöneten Recep Gündüz, 10'uncu dakikada oyunu durdurup yardımcı hakem Ayşe Polat'a, evlilik teklif etti.
- 02.07.2022 02 Tem 20:12 Ağrı'da "İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı
Ağrı Valisi Osman Varol'un başkanlığında "İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.
- 02.07.2022 02 Tem 17:28 Ağrı Belediyesi asfalt serim çalışmalarına devam ediyor
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatlarıyla ekiplerin kentteki asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.
- 02.07.2022 02 Tem 17:22 Survivor 2022 All Star Sonrası Şok Hamle!
Büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olan Survivor 2022 All Star sona erdi. Nisa Bölükbaşı ile finale kalan ve yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Adem Kılıçcı, Acun Ilıcalı'yı sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. İşte detaylar...
- 02.07.2022 02 Tem 14:52 CHP'Lİ SALICI'DAN ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, asgari ücrete yapılan ara zamma değinerek, "Asgari ücret zammı mart ayını göremedi.
- 02.07.2022 02 Tem 14:44 Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden çocuğun ailesi konuştu
Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden çocuğun ailesi konuştu Çocuklarının belediye ve hastane ihmali yüzünden öldüğünü söyleyen anne ve baba gözyaşlarını tutamadı Ağrı'da, köpek saldırısından sonra enfeksiyon kaparak hayatını kaybeden Ali Asaf Aktekin'in ailesi,...
- 02.07.2022 02 Tem 14:34 Son dakika haber: Ümit Özdağ, AKP'lileri Gözaltına Alan Polis ve Bekçilerin Açığa Alındığını, Amirlerin Sürüldüğünü İddia Etti
Edinilen son dakika gelişmesine göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kavgaya karışan 4 AKP Gençlik Kolları üyesini gözaltına alan 1 polis ve 2 bekçinin açığa alındığını ileri sürdü. Özdağ, “Bu işlem Türk polisini, HDP’li milletvekilinin Türk polisine attığı tokattan daha fazla yaralamıştır. Siz Türk polisini şamar oğlu mu zannettiniz?.. Emniyet Teşkilatı, AK Parti’nin özel koruma ordusu değil, büyük Türk milletinin polisidir… Dün gece bu olayın ortaya çıkmasıyla birlikte iki amirin tayinlerinin Ağrı ve Şırnak’a çıktığını duydum” dedi.
- 02.07.2022 02 Tem 13:53 İzmir'de 1550 Kişi Törenle CHP'ye Geçti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP İzmir İl Başkanlığı’nın üye katılım töreninde "Mart ayını görmedi asgari ücretin zammı. Türkiye'de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 400 lira iken 5 bin 500 lira asgari ücret vermekten utanmayan, bunu da böbürlenerek anlatan bir iktidar var. Sizin desteğinizle, katkınızla biz bu iktidarı sandığa gömeceğiz. O seçim erken mi olur, baskın mı olur, zamanında mı olur bilmem. Ne zaman olacaksa vatandaşımız Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kırmızı kartı gösterecek. Recep Tayyip Erdoğan'ı torunlarını sevmek üzere emekli edeceğiz" diye konuştu.
- 02.07.2022 02 Tem 12:23 VAN'IN İSİMSİZ 255 MEZARI
VAN'a yasa dışı yollardan geçiş yapan göçmenlerin bazıları çıktıkları bu yolculukta hayatlarını kaybediyor.
- 02.07.2022 02 Tem 09:42 Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! İşte il il bayram namazı saatleri
Türkiye, 9 Temmuz Cumartesi'den itibaren 4 gün boyunca Kurban Bayramı coşkusunu yaşayacak. Bayram namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29'da kılınacak.
- 02.07.2022 02 Tem 09:24 Kars'ta PERDİS Eğitim Programı düzenlendi
Kars'ta İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca 2022 yılı Performans Değerlendirme İzleme Sistemi (PERDİS) eğitim programı düzenlendi.
- 02.07.2022 02 Tem 09:23 Ağrı'da İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Ağrı'da Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında, "İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.
- 01.07.2022 01 Tem 15:23 Son dakika haber | Ağrı'daki tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Bir son dakika haberine göre Ağrı'nın Patnos ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
- 01.07.2022 01 Tem 14:03 Son dakika haberleri... Selden zarar gören köyde yaralar sarılıyor
Son dakika haberi... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde selden etkilenen 30 yapının bulunduğu Karabulak köyünde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
- 01.07.2022 01 Tem 12:35 Son dakika haber: Efeler 09 FK Kaan'ı transfer etti
Son dakika habere göre YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Ağrı 1970'de forma giyen orta saha oyuncusu Kaan Yılmaz'ı renklerine bağladı.
- 01.07.2022 01 Tem 10:02 Karşıyaka'nın dişine göre
TFF 3'ncü Lig'de yeni sezonda 1'inci Grup'ta yer alacak şampiyonluk hedefindeki Karşıyaka, dişine göre kura çekti.
- 30.06.2022 30 Haz 23:38 Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, LGS Türkiye birincisini ağırladı
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, LGS'de tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Asaf Demirci'yi makamında kabul ederek tablet hediye etti.
- 30.06.2022 30 Haz 17:35 TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulunda, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi.
- 30.06.2022 30 Haz 16:26 TFF 3. Lig'de grup kura çekimi yapıldı
2022-2023 Sezonu TFF 3. Lig gruplarında yer alacak takımlar yapılan kura çekimi ile belirlendi.
- 30.06.2022 30 Haz 14:50 Aeneas Rotası ile kültürel değerler bir araya gelecek
Aeneas Rotası ile kültürel değerler bir araya gelecek Türkiye ve İtalya Arasında ortak kültür mirası: Aeneas Rotası Türkiye'den başlayarak Avrupa'da biten tek kültür rotası Aeneas Kültür Rotası Türkiye sertifika töreni gerçekleştirildi.
- 30.06.2022 30 Haz 14:26 Son dakika haber | Köpeklerin saldırısına uğrayan minik Asaf hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberlerine göre Ağrı'da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
- 30.06.2022 30 Haz 10:27 Karabağlar Tsm Korosu "Yaz Konseri"Yle Vatandaşlarla Buluştu
Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Maliyeciler Mahallesi'ndeki “Yaz Konseri”yle bir kez daha vatandaşlarla buluştu.