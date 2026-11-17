Eğitimde, sanal bahis ve kumar alışkanlıklarının birey, aile ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri ele alınarak özellikle gençlerin bu tür bağımlılıklara karşı bilinçlendirilmesi hedeflendi. Program kapsamında bağımlılığın ortaya çıkış nedenleri, psikolojik ve sosyal sonuçları, erken farkındalığın önemi ve bağımlılıkla mücadelede başvurulabilecek destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Öğrencilerin konuya ilişkin farkındalıklarının artırılmasının amaçlandığı eğitimde, sanal bahis ve kumarın yol açabileceği risklere karşı bilinçli hareket etmenin ve koruyucu tedbirlerin önemine dikkat çekildi.

Haber: Servet Arslan