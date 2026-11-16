Birlik ve oda başkanları, Şeker Fabrikası Ağrı Müdürü Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika
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Birlik ve oda başkanları, Şeker Fabrikası Ağrı Müdürü Erdoğan'a teşekkür etti

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Birlik ve oda başkanları, Şeker Fabrikası Ağrı Müdürü Erdoğan\'a teşekkür etti
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Birlik Başkanı Arif Yıldıray Hatunoğlu, iki oda başkanıyla birlikte Şeker Fabrikası Ağrı Müdürü Kürşad Erdoğan’ı makamında ziyaret etti. Samimi görüşmede karşılıklı fikir alışverişi yapıldı, Erdoğan’a teşekkür edilip çalışmalarında başarılar dilendi.

Birlik Başkanımız Arif Yıldıray Hatunoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Alpaslan, Oto Tamirciler ve Demirciler Odası Başkanı Nizamettin Güzel, Şeker Fabrikası Ağrı Müdürü Kürşad Erdoğan’ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Birlik Başkanımız ve beraberindeki oda başkanları, nazik kabulleri ve misafirperverliklerinden dolayı Şeker Fabrikası Ağrı Müdürü Kürşad Erdoğan'da teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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