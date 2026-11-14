Ağrı İl Sağlık Müdürü Acu, Bayburt'taki ASKOM'da sevk süreçlerini değerlendirdi - Son Dakika
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Ağrı İl Sağlık Müdürü Acu, Bayburt'taki ASKOM'da sevk süreçlerini değerlendirdi

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Ağrı İl Sağlık Müdürü Acu, Bayburt\'taki ASKOM\'da sevk süreçlerini değerlendirdi
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Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, Bayburt'ta düzenlenen Bölge ASKOM Toplantısı'na katıldı. Toplantıda iller arası hasta sevk süreçleri, ambulans hizmetlerinin işleyişi ve acil sağlık hizmetlerinde koordinasyonun güçlendirilmesi değerlendirildi.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet ACU, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı’na katıldı.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Acu, Bayburt'taki ASKOM'da sevk süreçlerini değerlendirdi

Bölge illerinin il sağlık müdürleri ve sağlık yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; iller arası hasta sevk süreçleri, ambulans hizmetlerinin işleyişi, acil sağlık hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Acu, Bayburt'taki ASKOM'da sevk süreçlerini değerlendirdi

Bölgesel sağlık hizmetlerinin mevcut durumunun ele alındığı toplantıda, hasta sevk süreçlerinin daha etkin yürütülmesi, acil sağlık hizmetlerinde koordinasyonun artırılması ve iller arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, değerlendirme ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Acu, Bayburt'taki ASKOM'da sevk süreçlerini değerlendirdi

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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