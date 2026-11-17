(ANKARA) - Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Fatih Güler, Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de Ağrı'da açılan fakülteyle birlikte diş hekimliği fakültelerinin sayısının 106'ya ulaştığını belirterek, "Bunu müjde olarak açıklayan yetkililerden, bu fakülteden mezun olacak diş hekimlerinin nasıl iş bulacağının da müjdelenmesini bekliyoruz" dedi.

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Genel Başkanı Fatih Güler, Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla TDB Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Güler, diş hekimliği fakültelerinin sayısı, artan kontenjanlar ve genç hekimlerin yaşadığı işsizliğe değindi. Planlama yapılmadan açılan fakültelerin ve yetersiz atama sayısının mesleği çıkmaza sürüklediğini savunan Güler, hükümete ve yetkili kurumlara çağrıda bulundu.

Herhangi bir nüfus veya diş hekimi açığı planlaması yapılmadan yeni fakültelerin açılmasının kabul edilemeyeceğini kaydeden Güler, bu durumun bir "müjde" olarak duyurulmasını eleştirdi. Güler, "Bunu müjde olarak açıklayan yetkililerden, bu fakülteden mezun olacak diş hekimlerinin nasıl iş bulacağının da müjdelenmesini bekliyoruz. Meclis'teki tüm milletvekillerinden fakülte açmanın yanında, buradan mezun olacakların nasıl iş bulacağının da müjdesini bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'deki diş hekimliği fakültesi sayısının son olarak Ağrı'da açılan fakülteyle 106'ya ulaştığını aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Bunları bir müjde olarak vermek maalesef siyasette bir jargon olarak kullanılıyor ama 2016'da başlayan yükseliş, 2016'da kontenjanlar bin 340 seviyedeyken 2015'te 2016'da 3900 seviyelerine geliyor, oradan hızla yükselip 11 bin seviyelerine kadar çıkıyor. Şimdi 6 bin 600 seviyelerine tekrar iniyor. 2015-16'da Türkiye'nin nüfusu 80 milyonken 2025'te Türkiye'nin nüfusu 86 milyona geliyor ama kontenjanları neredeyse üç katına çıkarıyoruz 2016'ya göre ve sonuçta bugün yaşanan, şu anda 60 bin diş hekimi var. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık 45-46 bin diş hekimi mezun olacak. 5 yıl sonra 100 binin üzerinde diş hekimiyle şu anda başlayan diş hekimlerindeki istihdam sıkıntısının çok daha büyük boyutlarıyla karşı karşıya kalacağımız günlerde, diş hekimliği fakültesini açmanın bir müjde olarak bize sunulduğu haberiyle karşılaşıyoruz.

"BU MÜJDEYİ KABUL ETMİYORUZ"

Biz bu müjdeyi kabul etmiyoruz. Biz eğitim karşılığı değil, eğitim yoluyla belli noktaya gelmiş insanlar olarak, eğitimi savunmak bizim önceliğimizdir ama bir planlama yapmadan açılan fakülteler ve mesleğe getirilen kısıtlamalar, şu anda sahadaki birçok meslek grubunda olduğu gibi diş hekimliğinde de işsiz diş hekimi tanımını ve istihdam krizini ortaya koymuştur.

Peki bu kadar diş hekimi sayısını artırıyoruz, halkımızın ağız diş sağlığında büyük bir iyileşme ve diş hekimine gitme oranını artırabiliyor muyuz? Bunda da hala maalesef gerideyiz. 0-12 yaş arasında çürümüş, eksik diş olduğu diş sayısında hiçbir azalma yok. Diş hekimliğine gitme sıklığı hala 0.68'lerde geziyor. Bu OECD ülkelerinde 5'in üzerinde. Diş hekimi sayısı artması demek, kamu sağlığını iyileştirdiğimiz anlamına gelmiyor. Yıllık atama sayıları sınırlı. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde yılda 10 binin üzerinde diş hekimi mezun olacakken yıllık atama sayıları bini geçmiyor. Türk Diş Hekimleri Birliği olarak geldiğmiz noktayı kabul edilemez buluyoruz."

"RADİKAL DÜŞÜŞE İHTİYAÇ VAR"

Ağız ve diş sağlığına ayrılan bütçenin artırılmasını talep eden Güler, Sağlık Bakanlığı'nı gelecek 5 yılın planını yapmaya davet etti. Güler, şöyle devam etti:

"YÖK'e sesleniyoruz: Evet, kontenjanları 2 yıldır düşürüyorsunuz ama burada radikal bir düşüşe ciddi anlamda ihtiyacımız var. 2016 seviyesine dönmemiz lazım. 2016-2015 seviyesine çok hızlı bir şekilde inemezsek, her indirim yaptığınızda bile, 'evet, 3 yıl daha YÖK kontenjanları düşüreceğini' söylemiyor bize ama bunu her kademede yaptığında gene işsiz bir şekilde sayısına birleri ilave etmiş oluyorsunuz.

Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Özel sağlık kuruluşlarında, ağız diş sağlığı hizmeti sunulacak sağlık kuruluşlarına yapılan denetimlerdeki para cezaları son derece ağır ve orantısız. Özellikle tek hekimin çalıştığı muayenehanelerde, birkaç hekimin çalıştığı polikliniklerde yapılan denetimlerde uygulanan para cezalar, eksikliği gidermek için bir uyarıcı olmaktan çok, ağır bir cezalandırma niteliğinde düşünülüyor. Bunun yeniden gözden geçirilmesi ve bu para cezalarının daha makul düzeye çekilmesi gerekmektedir. Bu konuda tekrar bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.

"KANUN YENİDEN DÜZENLENMELİ"

3224 sayılı yasamıza bağlı olarak oluşturduğumuz disiplin yönetmeliğimiz iptal edildi Anayasa Mahkemesi'nce. Bu konuda hasta şikayetlerinde ciddi bir sahada boşluk oluştu. Hasta şikayetleri ve bazı etik dışı davranışların disiplin açısından soruşturulması odalar ve Türk Diş Hekimleri Birliği açısından sürdürülemez, yönetilemez hale geldi. Bununla ilgili kanun tasarısını Bakanlığa teslim ettik. Bir an evvel bu konuda yeniden bir görüş oluşturulması ve kanunun yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.

Son olarak ekonomik kriz, ağız diş sağlığı hizmeti sunan bütün özel sağlık kuruluşlarını çok derinden etkiliyor. Oralarda uygulanan ağız diş sağlığında sunulan KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesini, kuruluş kredisi iştamları ve kamudan, kamunun özelden hizmet alımını destekleyecek politikalar uygulanmasını istiyoruz.

"HEKİMLERİN EMEKLİLİĞİNDEKİ EŞİTSİLİKLER GİDERİLSİN"

Ayrıca Çalışma Bakanlığı'na sesleniyoruz. Bağ-Kur ve sigortadan emekli olmuş meslektaşlarımızın emekli sandığında genel bütçeden yapılmış ek ödemenin aynı şekilde Bağ-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olmuş meslektaşlarımıza da ödenmesini talep ediyoruz. Diş hekimlerinin emekliliğindeki, hekimlerin emekliliğindeki bu eşitsizliğin giderilmesini talep ediyoruz. Hekimlerin emekliliğindeki bu eşitsizliğin oransız maaş izninin indirilmesini talep ediyoruz.

Diş hekimlerinin yaşadığı genç meslektaşlarımın iş bulma, istihdam olanaklarının genişletilmesini, Sağlık Bakanlığı'mızın bu alanda devletin gücünü göstermesini ve bir planlama yaparak bu planlamanın içinde birlikte olmak istiyoruz. Bu planlamayla beraber mesleğimizdeki işsizlik sıkıntısını çözmek istiyoruz."