Ağrı Diyadin'de İsaağa Mahallesi'ndeki taziye evi dualarla açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı Diyadin'de İsaağa Mahallesi'ndeki taziye evi dualarla açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Diyadin\'de İsaağa Mahallesi\'ndeki taziye evi dualarla açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı İsaağa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan taziye evi, Kaymakam Furkan Korkusuz'un katıldığı törenle dualarla açıldı. Korkusuz, taziye evlerinin dayanışmayı güçlendirdiğini ve taziyelerin daha uygun koşullarda kabul edilmesini sağladığını belirtti.


Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı İsaağa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Taziye Evi, Kaymakam Furkan Korkusuz, ilçe protokolü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle dualar eşliğinde hizmete açıldı.

Ağrı Diyadin'de İsaağa Mahallesi'ndeki taziye evi dualarla açıldı

Açılışta değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Furkan Korkusuz, taziye evlerinin toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine önemli katkı sunduğunu belirterek, vatandaşların en zor ve acılı günlerinde bir araya gelerek birbirlerine destek olabilecekleri, taziyelerini daha uygun koşullarda kabul edebilecekleri bu tür sosyal alanların önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti.

Ağrı Diyadin'de İsaağa Mahallesi'ndeki taziye evi dualarla açıldı

Kamu hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların sosyal ve ortak ihtiyaçlarına yönelik yatırımlara da önem verdiklerini vurgulayan Kaymakam Korkusuz, mahalle sakinlerinin kullanımına sunulan Taziye Evi’nin İsaağa Mahallesi’nde dayanışma kültürüne katkı sağlamasını temenni ederek mahalleye ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Ağrı Diyadin'de İsaağa Mahallesi'ndeki taziye evi dualarla açıldı

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Yerel HaberlerDiyadinGüncelYaşamAğrıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç
Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi Eylem Tok iadeye itirazdan vazgeçiyor: Avukatları nakdi teminat önerdi
Türkiye’nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler Türkiye'nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler
Emlakçı sokağı satın aldı 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı Emlakçı sokağı satın aldı! 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı
“CHP’yi geri alacağız“ diyen Özel’e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt "CHP’yi geri alacağız" diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
19:57
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
19:43
Tera’nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden “500 bin dolar“ iddiası: Ümit Özlale’ye de verildi
Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden "500 bin dolar" iddiası: Ümit Özlale'ye de verildi
19:35
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede
Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
19:12
Galatasaray’dan ayrılıyor mu İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 19:58:53. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı Diyadin'de İsaağa Mahallesi'ndeki taziye evi dualarla açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android