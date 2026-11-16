Ağrı İl Müftülüğü toplantısında 26 Kasım\'daki Hafızlık İcazet Programı ele alındı

Ağrı İl Müftülüğünün Kasım ayı personel toplantısı, İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kültür Kongre Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya müftü yardımcıları, din görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri ve müftülük personeli katıldı. Toplantı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Formatörü Erdal Acar tarafından verilen “Teknoloji Bağımlılığı” konulu seminerle başladı.

Seminerin ardından din görevlilerine hitap eden İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, din hizmetlerinin özveri, samimiyet ve sorumluluk bilinciyle yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Kış mevsiminin dinî ve sosyal faaliyetler açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten İl Müftüsü İlhan, bu dönemin sohbetler, buluşmalar ve çeşitli etkinliklerle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Din görevlilerinin ortak bir hizmet anlayışıyla hareket etmesinin önemine değinen İl Müftüsü İlhan, “Bizler, işini gönülden yapan din görevlileri olarak görevimizi en doğru şekilde yerine getirmeliyiz. Kış mevsimi müminin baharıdır. Bu mevsimi sohbetler ve buluşmalar için fırsata çevirmeli, bu tür faaliyetlerimizi artırmalıyız. Bizler bir bütünün parçasıyız. Allah’ın dinine hep birlikte hizmet etmeyi kendimize misyon edinmeli, görevimizi gönlümüzü de katarak yerine getirmeliyiz. İnanıyorum ki Allah, samimiyetle yapılan çalışmaların karşılığını kat kat verecektir.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca 26 Kasım’da düzenlenecek Hafızlık İcazet Programı’nın hazırlık ve organizasyon süreci, Kur’an kurslarında yürütülen eğitim faaliyetleri, cami merkezli din hizmetleri, gençlik çalışmaları ve ailelere yönelik rehberlik hizmetleri değerlendirildi. Din hizmetlerinin daha etkin, verimli ve nitelikli bir şekilde yürütülmesine yönelik görüş ve önerilerin ele alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Haber: Servet Arslan