Ağrı\'da seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye yangını söndürdü

Ağrı'da seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye yangını söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı çevre yolunda seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücü aracı durdurup dışarı çıkarken çevredekiler ve diğer sürücülerin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; otomobil kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
AĞRI'da çevre yolunda seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Ağrı şehir merkezi çevre yolunda seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü yangını fark ederek aracı durdurup kendisini dışarı attı. Otomobilden yükselen alevleri göre çevredekiler ve trafikteki diğer sürücüler yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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