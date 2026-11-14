Ağrı\'da seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye yangını söndürdü

AĞRI'da çevre yolunda seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Ağrı şehir merkezi çevre yolunda seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü yangını fark ederek aracı durdurup kendisini dışarı attı. Otomobilden yükselen alevleri göre çevredekiler ve trafikteki diğer sürücüler yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.