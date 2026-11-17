Kars'ta Ekim ayında 595 konut satışı gerçekleştirildi. Kars, konut satış rakamlarıyla komşu illeri Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ı geride bırakarak bölgede ilk sırada yer aldı.

Konut satışlarına ilişkin Ekim ayı verileri açıklandı. Açıklanan rakamlara göre Kars'ta ekim ayında 595 konut el değiştirdi. Kars, çevre illerle karşılaştırıldığında en fazla konut satışının gerçekleştiği il oldu.

Türkiye genelinde konut piyasasındaki hareketlilik sürerken Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerin ekim ayı satış rakamları da belli oldu. Kars, 595 konut satışıyla komşu iller arasında ilk sırada yer alırken, Ağrı 447 konut satışıyla ikinci sırada bulundu.

Ekim ayında Kars'ın ardından en fazla konut satışı Ağrı'da gerçekleşti. Iğdır ve Ardahan ise satış rakamlarında Kars'ın gerisinde kaldı.

Ekim ayı verilerine göre illerdeki konut satışları şöyle sıralandı:

Kars: 595 konut, Ağrı: 447 konut, Iğdır: 275 konut ve Ardahan: 136 konut.

Verilere göre Kars, Ağrı'dan 148, Iğdır'dan 320, Ardahan'dan ise 459 konut daha fazla satış gerçekleştirdi.

Kars'ta kaydedilen 595 konutluk satış, ilin çevre illere kıyasla konut piyasasında daha hareketli bir dönem geçirdiğini ortaya koydu.

Ekim ayı rakamlarıyla Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan arasında konut satışında liderliğini sürdürdü.