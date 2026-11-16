Kars, 57 bin 155 araçla TÜİK'in Ekim verilerine göre bölgede lider oldu - Son Dakika
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Kars, 57 bin 155 araçla TÜİK'in Ekim verilerine göre bölgede lider oldu

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Kars, 57 bin 155 araçla TÜİK\'in Ekim verilerine göre bölgede lider oldu
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Ekim ayı TÜİK verilerine göre Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 57 bin 155 olarak kayıtlara geçti. Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan arasında araç sayısında ilk sırada yer alıyor; dört ilin toplamı ise 160 bin 431 araç.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 57 bin 155'e ulaştı. Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan arasında araç sayısında ilk sırada yer aldı.

TÜİK'in Ekim ayı verileri, Kars ve çevre illerdeki araç sayısını ortaya koydu. Açıklanan rakamlara göre Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 57 bin 155 olarak kayıtlara geçti. Böylece Kars, komşu illerini geride bırakarak bölgenin araç sayısı bakımından öne çıkan ili oldu.

"Kars'ı Iğdır ve Ağrı takip etti"

Ekim ayı itibarıyla Iğdır'da 40 bin 878, Ağrı'da 39 bin 293, Ardahan'da ise 23 bin 105 araç trafiğe kayıtlı bulunuyor.

Verilere göre Kars, en yakın takipçisi Iğdır'ı 16 bin 277 araç farkla geride bıraktı. Kars ile Ardahan arasındaki araç sayısı farkı ise 34 bin 50 oldu.

"Dört ilde 160 bin 431 araç trafiğe kayıtlı"

Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 160 bin 431'e ulaştı. Bu araçların 57 bin 155'inin Kars'ta bulunması, kentin dört il arasındaki payının yaklaşık yüzde 35,6 olduğunu ortaya koydu.

Açıklanan verilerle Kars, komşu iller arasında araç sayısındaki liderliğini korurken, kentteki ulaşım ve trafik hareketliliğinin boyutunu da gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
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