Çorum İskilip'te ikinci kez hasat edilen safranın gramı bin 400 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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Çorum İskilip'te ikinci kez hasat edilen safranın gramı bin 400 liradan alıcı buluyor

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Çorum İskilip\'te ikinci kez hasat edilen safranın gramı bin 400 liradan alıcı buluyor
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Çorum İskilip\'te ikinci kez hasat edilen safranın gramı bin 400 liradan alıcı buluyor
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Çorum'un İskilip ilçesinde bir çiftçinin geçen yıl deneme amaçlı diktiği safran, bu yıl ikinci kez daha yüksek rekolteyle hasat edildi. Gramı 800 ile bin 400 TL arasında alıcı bulan safranın bölgedeki çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olabileceğini üretici söyledi.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir çiftçi tarafından ilk kez geçen yıl yetiştirilen safran, bu yıl da daha yüksek rekolteyle hasat edildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan harita mühendisi Mehmet Ulucan, geçen yıl ilçesinde yetiştirilen tarım ürünlerine alternatif olabilecek bir ürün araştırmaya başladı. Daha sonra safranın bölgede yetişebileceğini tespit eden Ulucan, ilk soğanlarını yaklaşık 250 metrekerelik alanda dikti. Bu yıl ikinci kez safran yetiştiren Ulucan, geçen yıla göre daha yüksek bir rekolte yakaladı. Ulucan, gramı bin 400 liraya kadar alıcı bulan safranın bölgede yaşayan çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olabileceğini ifade etti.

"Geçen sene safranın İskilip'te yetiştiğini gördük, bu sene verim çok daha iyi"

2 yıldır safran üretimi yapan ve safran üretiminini gelişimi hakkında bilgiler veren üretici Mehmet Ulucan, "Bazı araştırmalar yapıyorduk, bu işlere biraz merakımız vardı. Yaptığımız araştırmalarda Safranbolu ile İskilip'in mikroklima iklimlerinin uyduğunu, yağış miktarlarının hemen hemen eşit olduğunu, sıcaklık miktarlarının da eşit olduğunu gördük. Bunun üzerine, 'acaba safran diksek İskilip'te olur mu' diye düşündük. Deneme amaçlı geçen sene başladık. Geçen sene ilk amacımız, bu safranın İskilip'te yetişip yetişmediğini görmekti. Geçen sene yaptığımız üretimde safranın İskilip'te yetiştiğini gördük. Bunun üzerine bu sene de ektik. Aldığımız verim, geçen seneye göre çok daha iyi. Bazı ufak tefek sıkıntılar yaşadık, eksikliklerimiz var. Biz de bu işin öğrenme aşamasındayız. Yaptığımız işten her geçen sene daha fazla tecrübe kazanıyoruz ve üretimimizin her geçen sene daha da arttığını gördük" dedi.

"İlk başta yüksek bir yatırım maliyeti gibi görünüyor"

Safran üretiminde en büyük maliyetin soğan olduğunu belirten Ulucan, "Safranın dikim zamanı ağustosun başında başlıyor ve genellikle eylülün 15'ine kadar devam ediyor. Hasat dönemi ise ekimin sonunda başlıyor, kasımın 15'ine kadar sürüyor. Bizim safran üretimimizde en büyük maliyetimiz soğan maliyeti. Soğanlar bugün kilosu 3-4 bin liradan satılan bir ürün. Safran soğanları patates gibi çoğalabilen bir bitki. 3 sene sonra 1'e 5, 1'e 10 civarında yavru veriyor. Bu sene 300 metrekare bir yerde başladığımızda 1'e 5 verdiğinde 3 sene sonra 1,5 dönümü, 1'e 10 verdiğinde yaklaşık 3 dönümü ekebilecek soğanı elde etmiş olacağımız anlamına geliyor. İlk başta yüksek maliyetli bir yatırım gibi görünüyor ama 3 sene sonra kendisini amorti etmeye başlıyor" diye konuştu.

"Bu işe girmeden önce fizibiliteleri iyi yapmak gerekiyor"

Safranın gramının 800 ile bin 400 TL arasında alıcı bulduğunu ifade eden Ulucan, "Şu anda sezonun ortasındayız. Yaklaşık olarak 15-20 gram civarında bir ürünümüz oldu. Sezonu 30-35 gramla kapatırız diye tahmin ediyoruz. Safran üretimi yaparken safranın gramına bugün 800 TL ile bin 400 TL arasında fiyat veren üreticilerimiz var. Bu fiyatı gören birçok insan 'çok para kazanıyorsunuz' hesabı güdüyor. Fakat bu işe girmeden önce fizibiliteleri iyi yapmak gerekiyor. Üretimi yapmak, iş gücünü yapmak, iyi hesap etmek gerekiyor. En önemli kısmı pazar. Şu anda ben bireysel kullanıcıya satıyorum" şeklinde konuştu.

"Safran yetiştirmek isteyen herkes bize ulaşabilir"

İskilip'te safran üretimini ekonomik getiri için değil, kırsal kalkınma hareketi başlatmak amacıyla yaptıklarını söyleyen Ulucan, "Biz İskilip'te bu ürünü yetiştirdik. Bu ürünü yetiştirmekteki amacım ekonomik olarak bir getiri elde etmesi değildi. İskilip'te kırsal kalkınma hareketi başlatabilir miyiz, bu alternatif ürün olabilir mi diye başladık. Şu an bunun olduğunu gördük. Safran üretimini yapacak, merakı olan herkes bize ulaşabilir. Herkese elimizden geldiği kadar yaşadığımız tecrübeleri, bilgilerimizi aktarabiliriz. İskilip sadece geleneksel tarımın yapıldığı bir yer değil, birçok tarım ürünü yetiştirilebilecek bir bölgedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çorum İskilip'te ikinci kez hasat edilen safranın gramı bin 400 liradan alıcı buluyor - Son Dakika
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