Ağrı'da kış lastiği değişimi arttı, ticari araçlarda 15 Kasım 2026'dan zorunlu olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle sürücüler kış lastiği taktırmak için oto lastikçilere gitti, iş yerlerinde hareketlilik arttı. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı 15 Kasım 2026-15 Nisan 2027 arasında zorunlu olacak.
Ağrı'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sürücüler, araçlarının lastiklerini kış lastikleriyle değiştirmek için oto lastikçilerin yolunu tuttu.
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla kentteki oto lastikçilerde hareketlilik arttı. Sabah saatlerinde araçlarıyla lastikçilere gelen sürücüler, yaz lastiklerini çıkararak kış lastiklerini taktırdı. İş yerlerinde araçların lastik değişimleri peş peşe gerçekleştirildi.
15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. Kış şartlarında güvenli sürüş için sürücülerin lastik değişiminin yanı sıra araç bakımlarını da yaptırmaları gerekiyor.
Kaynak: İHA
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