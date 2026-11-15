Ağrı Kadın Futbol Takımı, sahasında Kahramanmaraş Anadolu Spor\'u 5-2 yendi

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Kadın Futbol Takımı, sahasında Kahramanmaraş Anadolu Spor'u 5-2 mağlup etti.

Ağrı Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, etkili oyunuyla rakip savunmaya zor anlar yaşattı. Ağrı temsilcisinin galibiyetinde Müjde Yeşil ve Ceylan Tatar ikişer golle başrol oynarken, Esma Karakaya da attığı golle skora katkı sağladı. Karşılaşma boyunca sergilediği performansla Mizgin Öner ise maçın öne çıkan ismi oldu. 5 golle gelen galibiyetin ardından 3 puanı hanesine yazdıran Ağrı Kadın Futbol Takımı, sezon sonunda TFF Kadınlar 1. Ligi'ne yükselme hedefi doğrultusunda yoluna kayıpsız devam etti.

Bülent Aydemir: "En büyük hedefimiz TFF Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmek"

Elde edilen galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Ağrı Kadın Futbol Takımı Kulüp Yöneticisi Bülent Aydemir, sezon başından itibaren 1. Lig hedefi doğrultusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Takımın sahadaki mücadelesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Aydemir, "Bizim en büyük hedefimiz Ağrı'yı kadın futbolunda daha üst seviyelere taşımak ve sezon sonunda TFF Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmek. Bu doğrultuda futbolcularımız, teknik ekibimiz ve yönetimimizle büyük bir özveri içerisinde çalışıyoruz. Bugün sahada ortaya koyduğumuz mücadele ve aldığımız 5-2'lik galibiyet, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Özellikle Müjde Yeşil ve Ceylan Tatar'ın attıkları gollerle galibiyete önemli katkı sunmaları, Esma Karakaya'nın skora katkısı ve Mizgin Öner'in başarılı performansı bizleri ayrıca mutlu etti. Ancak bizim için en önemli kazanım takım ruhumuz ve sahaya yansıttığımız mücadele oldu" dedi.

Ağrı'nın kadın futbolunda söz sahibi şehirlerden biri olmasını istediklerini vurgulayan Aydemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Önümüzde oynayacağımız önemli karşılaşmalar var. Her maça aynı ciddiyet ve kazanma arzusuyla hazırlanacağız. Ağrı halkının ve sporseverlerin desteği bizim için çok kıymetli. Kadın futboluna verilen destek arttıkça sporcularımızın motivasyonu da yükseliyor. Bize inanan, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah sezon sonunda Ağrı'ya 1. Lig sevincini yaşatacağız."