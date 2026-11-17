Örgün eğitimine devam ederken hafızlık çalışmalarını da büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüren İsra Matara, okul derslerindeki başarısını Kur’an-ı Kerim eğitimindeki gayretiyle birleştirerek örnek bir başarı sergiledi.

Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, genç hafız İsra Matara’yı ailesi ve yetişmesinde emeği bulunan hocalarıyla birlikte makamında kabul etti. İsra’yı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Müftü İlhan, hafızlığın yalnızca Kur’an-ı Kerim’i ezberlemekten ibaret olmadığını, aynı zamanda bu kutlu emaneti ömür boyunca muhafaza etmeyi ve hayatın her alanında rehber edinmeyi gerektiren kıymetli bir yolculuk olduğunu ifade etti.

Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu azim, disiplin ve kararlılığın takdire şayan olduğunu belirten Müftü İlhan, bu anlamlı başarıda büyük emek ve fedakârlık gösteren ailesine ve hocalarına teşekkür etti. İsra Matara’ya hediye takdim eden Müftü İlhan, genç hafıza eğitim hayatında başarılar dileyerek hafızlığının kendisi, ailesi ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Haber: Servet Arslan