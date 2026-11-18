Ağrı Taşlıçay'da 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü henüz donmadı, dağlar karla kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Taşlıçay'da Balık Gölü'nün çevresindeki dağlar karla kaplandı; 2 bin 241 rakımdaki göl henüz donmadı. Kışın yaklaşık 4 ay buzla kaplanan ve her mevsim doğa tutkunlarını ağırlayan göl çevresi karla ayrı bir güzelliğe büründü.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçi ağırlayan Balık Gölü'nün çevresindeki dağlar beyaza büründü.
Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden olan Balık Gölü, her yıl kış mevsiminde yaklaşık 4 ay buzla kaplanıyor.
Kışın sert geçtiği 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü henüz donmasa da etrafındaki dağlar karla kaplandı.
Yıl boyunca çok sayıda doğa tutkununun ilgi gösterdiği göl ve çevresi, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
Kaynak: AA
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