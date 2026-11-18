Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, firari şüphelilere yönelik çalışmalar sonuç verdi. Kamuoyunda “Çobanlar Grubu” olarak bilinen yapılanmanın lideri olduğu değerlendirilen şüpheli, gözaltına alındı.

SUÇ GELİRLERİNİ AKLADIKLARI İDDİASI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, “Çobanlar Grubu” olarak bilinen yapılanmada yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve mal varlığı edinimleri aracılığıyla akladıkları iddia edildi.

1 MİLYAR 550 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI

Şüphelilerin banka hesapları ve mal varlıkları üzerinde yapılan incelemelerde, 18 araç, 12 gayrimenkul, 4 eğlence merkezi, 1 otel ve 1 ofis olmak üzere toplam 1 milyar 550 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi.

İŞLEM HACMİ 10 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Şüphelilerle bağlantılı şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin lira olduğu belirlendi.

GÖZALTI SAYISI 13'E ÇIKTI

Soruşturma kapsamında 14 Ekim’de düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Firari şüphelilere yönelik çalışmaları sürdüren ekipler, yapılanmanın lideri olduğu değerlendirilen B.Ç. ile beraberindeki 2 kişiyi de yakaladı. Böylece soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e ulaştı.