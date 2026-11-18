Çin'in başkenti Pekin'deki Beihang Üniversitesinden araştırmacılar, "Detangle" adı verilen biyoelektronik tarağı saç dökülmesine karşı test etti. Laboratuvar ortamında tüy kaybı oluşturulan farelere 28 gün boyunca üç günde bir uygulanan yöntem, yüzde 97,85 oranında yeniden tüy çıkışı sağladı. Araştırmacılar, deneysel tedavinin standart ilaçlarla karşılaştırıldığında daha başarılı sonuçlar verdiğini bildirdi.

SAÇ KÖKLERİNE 9 KAT DAHA DERİN ULAŞIYOR

Geliştirilen tarak, fiziksel uyarımı moleküler ilaç aktarımıyla birleştiriyor. Farklı uzunluklarda ve dönüşümlü yerleştirilen dişler, saç derisini hafifçe kaldırırken darbeli elektrik alanları oluşturuyor. Bu teknoloji sayesinde uygulanan maddelerin saç köklerine diğer tedavi yöntemlerine kıyasla yaklaşık 9 kat daha derin ulaşabildiği belirtiliyor.

İNSANLARDA DA AYNI SONUÇ ALINABİLECEK Mİ?

Fareler üzerinde elde edilen sonuçlar umut verici olsa da yöntemin insanlarda aynı başarıyı sağlayacağı henüz kanıtlanmadı. Fare derisinin insan kafa derisinden daha ince olması ve deneylerde tüy kaybının yapay olarak oluşturulması, tedavinin insanlara uygulanmasının önündeki önemli zorluklar arasında gösteriliyor. Araştırmacıların yöntemin güvenliğini ve etkinliğini belirlemek için daha kapsamlı çalışmalar yapması gerekiyor.

KELLİK TEDAVİSİNDE YENİ UMUT

Bilim insanları, biyoelektronik tarağın gelecekte saç dökülmesine yönelik alternatif tedaviler arasında yer alabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüzde 97,85'lik başarı oranı yalnızca deneydeki farelere ait. Yöntem henüz insanlar üzerinde etkinliği kanıtlanmış bir kellik tedavisi olarak kullanılamıyor.