İskoçya'nın Dumfries ve Galloway bölgesindeki Newton Stewart kasabasında yaşayan boyacı Sean Little, uzun süredir çıkmasını beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için hazırlıklara başladı. BBC'nin haberine göre Little, oyunu kesintisiz oynayabilmek amacıyla işinden bir hafta izin aldı. Ancak bununla da yetinmeyen 38 yaşındaki adam, eşi Natalie ve 13 yaşındaki kızı Charlotte'a kendisini rahatsız etmeyeceklerine dair sözleşme imzalattı.

Sözleşmeyi şaka amacıyla hazırladığını belirten Little, ailesinin imza attığı anları TikTok hesabı için kaydetti. Anlaşmaya göre eşi ve kızı, yedi gün boyunca oturma odasını Little'a bırakacak, oyun oynarken kendisini bölmeyecek ve gereksiz ev işleri yapmasını istemeyecek.

EŞİNE 50, KIZINA 20 STERLİN ÖDEDİ

Little, hazırladığı sözleşmenin karşılığında eşine 50, kızına ise 20 sterlin imza parası ödedi. Ayrıca evin haftalık bütçesine yaptığı katkıyı 500 sterline çıkardı. Sözleşmede oyunla ilgili sürpriz bozan bilgiler verilmesi, Little'ın ne kadar süre oyun oynadığına ilişkin yorum yapılması ve kendisinden gereksiz ev işleri istenmesi de yasaklandı.

Eşi Natalie, anlaşmanın ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:

"Ondan hiçbir ev işi isteyemiyoruz. Ne kadar süredir oynadığı ya da saatlerdir koltuktan kalkmadığı için tembel olduğu konusunda yorum yapmamız da yasak. Atıştırmalık alabileyim diye bana fazladan mutfak parası verdi, yemek de yapmayacak."

BULAŞIK YIKAMAMAK İÇİN KAĞIT TABAK ALDI

Bir haftalık oyun keyfinin bölünmesini istemeyen Little, bulaşık yıkaması istenmesin diye kağıt tabak satın aldı. İzin haftasına hazırlanabilmek için hafta sonları da çalıştığını söyleyen Little, günde 13 saat mesai yaparak para biriktirdiğini anlattı.

Ailesiyle yaptığı anlaşmadan memnun olduğunu belirten Little, "İnsanlar muhtemelen saf olduğumu düşünüyor, belki haksız da değiller ama umurumda değil. Ailem mutlu, ben mutluyum" ifadelerini kullandı.

"GTA 7 ÇIKTIĞINDA 51 YAŞINDA OLACAĞIM"

Grand Theft Auto serisinin ilk oyununu ergenlik döneminde oynadığını anlatan Little, GTA 5 piyasaya sürüldüğünde 20'li yaşlarının ortasında olduğunu söyledi. Oyunlara duyduğu ilgiyi, ilk Yıldız Savaşları filmini 1970'lerde izleyip seriyi takip etmeyi sürdüren hayranlara benzetti.

Little, "İnsan bir şeyin hayranı olmayı yaşla bırakmaz. Aynı takvim sürerse GTA 7 çıktığında 51 yaşında olacağım, muhtemelen hala içimde bir ergen olacak" dedi.

Bir haftalık iznini İspanya'nın tatil beldesi Benidorm'da geçirmek yerine GTA 6'nın geçtiği Vice City'de geçirmeyi tercih eden Little, bu kararını ise "Çok daha iyi" sözleriyle değerlendirdi.