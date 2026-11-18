UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'un son haftasında Danimarka ile Norveç, Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Danimarka, mücadeleye hızlı başladı. Rasmus Höjlund'un 11. dakikada attığı golle öne geçen Danimarka, 14. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Norveç, 37. dakikada Erling Haaland'ın golüyle farkı bire indirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı Danimarka'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

NORVEÇ 83. DAKİKADA EŞİTLİĞİ YAKALADI

İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Norveç, aradığı golü 83. dakikada buldu. Martin Odegaard'ın attığı golle skoru 2-2'ye getiren Norveç, çeyrek finale yükselme umutlarını karşılaşmanın son dakikalarına taşıdı.

HALİL UMUT MELER VAR'A GİTTİ, PENALTIYI VERDİ

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Norveç'in geliştirdiği atakta Danimarkalı savunmacı Joachim Andersen'in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi üzerine VAR incelemesi yapıldı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, VAR hakemi Fedayi San'ın uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki monitörden izledi. İncelemenin ardından penaltı noktasını gösteren Türk hakemin kararı, karşılaşmanın sonucunu belirledi.

HAALAND 90+6'DA TARİHİ GOLÜ ATTI

Kazanılan penaltıda topun başına Erling Haaland geçti. Norveçli yıldız, 90+6. dakikada yaptığı vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi. İlk 14 dakikada iki farklı geriye düşen Norveç, Haaland'ın son dakika golüyle Danimarka'yı deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

NORVEÇ ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Danimarka karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle puanını 9'a yükselten Norveç, UEFA Uluslar A Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı. Grubun diğer karşılaşmasında Portekiz, Galler'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek liderliği elde etti. Norveç ise ikinci sıradan üst tura yükseldi. Halil Umut Meler'in VAR incelemesi sonrasında verdiği penaltı kararı, Norveç'in çeyrek final biletini almasında belirleyici oldu.