Küresel piyasalarda motorinin tonu 1.200 doların altına inerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Sektör kaynakları, düşüşün sürmesi halinde cuma günü motorine en az 3-4 lira düzeyinde indirim yapılabileceğini belirtti. Geçen hafta litre fiyatına 3 lira 54 kuruş indirim yapılan benzinde ise şimdilik yeni bir fiyat hareketi beklenmiyor.

Uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarında son dönemde aşağı yönlü hareket gözleniyor. Motorinin ton fiyatındaki geri çekilme, pompaya indirim beklentisini güçlendirdi.

MOTORİNİN TONU 1.195 DOLARA GERİLEDİ

Sektör kaynakları, küresel piyasalarda motorin fiyatlarının son 3 ayın en düşük seviyesini gördüğünü belirterek, “25 Ağustos’ta 1.205 dolar olan ve 15 Eylül’de 1.568 doları gören motorinin tonu, 1.200 doların altına geriledi. Şu sıralarda 1.195 dolar düzeyinde bulunuyor” dedi.

“CUMA GÜNÜ YÜKSEK TUTARLI İNDİRİM GÜNDEME GELEBİLİR”

Motorine birkaç gün içinde indirim beklendiğini kaydeden kaynaklar, “Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatları geriliyor. Düşüşün sürmesi halinde cuma günü motorine yüksek tutarlı bir indirim gündeme gelebilir” diye konuştu.

Kaynaklar, indirim tutarının piyasa dinamiklerine göre değişebileceğini, en az 3-4 lira düzeyinde bir indirimin pompaya yansıyabileceğini söyledi.

BENZİNDE İNDİRİM ŞİMDİLİK UZAK

Benzine geçen hafta 3 lira 54 kuruş indirim yapıldığını hatırlatan kaynaklar, “Uluslararası piyasalarda benzin fiyatları da geriliyor. Ancak pompaya indirim olarak yansıyacak düzeyden şimdilik uzak” dedi.

Geçen hafta benzinle birlikte motorine de indirim bekleniyordu. Ancak ABD ve İran’dan gelen ve gerilimi artıran açıklamaların ardından motorinin fiyatı yükselince indirim gündemden düşmüştü.

SAVAŞLA BİRLİKTE REKOR KIRMIŞTI

ABD ile İran arasındaki savaş, başta Brent petrol olmak üzere küresel piyasalarda motorin ve benzin fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ve tedarik kaygıları, akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Peş peşe gelen zamlarla Türkiye’de motorinin litresi tüm zamanların rekorunu kırarak 100 lirayı aşmış, benzinin litresi ise 85 liraya dayanmıştı. Türkiye’de halen motorinin litresi 97-98 lira, benzinin litresi ise 73-74 lira aralığında bulunuyor.