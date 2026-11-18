Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 11 Kasım’da 61 şüphelinin yakalanmasının ardından, polis ekiplerince aranan 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

33 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 63 şüpheliden 33'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 25'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 30 şüpheli serbest bırakıldı.

7 ŞİRKETE KAYYIM, 50 MİLYON LİRALIK ZİYNETE EL KONULDU

Şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulduğu, 2 ev ve 24 araca tedbir kararı alındığı öğrenildi. Suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şirkete kayyım atanırken, söz konusu şirketlere ait yaklaşık 50 milyon lira değerindeki ziynet eşyasına da el konuldu.

26 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri, örgütün lideri olduğu belirtilen Mehmet Şirin Aksoy’un da aralarında bulunduğu firari 26 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

89 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Kamuoyunda “Aksoylar (Şirinler)” olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında, Adana merkezli 4 ilde 89 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 45 şüpheli yakalanmış, farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlenen 16 kişiye de gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 15 tabanca, 3 av tüfeği ile çok sayıda polis yeleği, fişek ve dijital materyal ele geçirilmişti.

ÇOK SAYIDA SUÇ

Suç örgütü üyelerinin, Adana başta olmak üzere çeşitli bölgelerde “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “nitelikli yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “silahlı tehdit” ve “iş yeri kurşunlama” gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilmişti.