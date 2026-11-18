Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, yurdun doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara Bölgeleri ile Karadeniz ve Batı Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18

Erzurum: Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 16