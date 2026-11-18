Araçların önüne atlayıp saldırmaya başladı! O anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yolda ilerleyen araçların önüne çıkan bir kadın, sürücülerin geçişini engelleyerek otomobillere saldırdı. Kadının araçlara yönelik hareketleri trafikte kısa süreli gerginliğe neden oldu. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yıldırım’da bir kadın, seyir halindeki araçların önünü keserek otomobillere saldırdı. Kadının hareketleri nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.
ARAÇLARIN ÖNÜNE ÇIKTI
Davutdede Mahallesi’nde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre bir kadın yolda ilerleyen araçların önüne çıktı. Kadın, sürücülerin geçişini engelledikten sonra otomobillere saldırdı.
TRAFİKTE GERGİN ANLAR
Kadının araçlara yönelik hareketleri nedeniyle trafikte kısa süreli gerginlik yaşandı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA
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