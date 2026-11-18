Azerbaycan uyruklu sanık Salican Mehmet’in Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren yargılamasında, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Adli Tıp raporunun ardından savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

OLAY 3 KASIM 2025'TE YAŞANDI

Olay, 3 Kasım 2025'te saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Rusya vatandaşı Arzu Khalılova ile dini nikahla birlikte yaşadığı Salican Mehmet arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet’in, 4 ve 1 yaşlarındaki 2 kızının annesi Khalılova’ya makasla saldırdığı belirlendi.

Sesleri duyarak üst kata çıkan sanığın annesi F.M., Khalılova’yı yerde görünce durumu eşi İ.M.’ye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri Mehmet’i elinde makasla yakaladı. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Khalılova, kurtarılamadı.

OTOPSİDE 146 MAKAS DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan otopside, Khalılova’nın vücudunda toplam 146 makas darbesi bulunduğu, bunların 72'sinin tek başına ölümcül nitelikte olduğu belirlendi.

Arzu Khalılova

“GÖZÜM KARARDI”

Emniyetteki ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü öne süren Mehmet, yaklaşık 2 ay önce Bursa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 21 gün yatarak tedavi gördüğünü söyledi. Mehmet, “Eşimle tartıştığımız zaman bazen benim gözüm döner ve ne yaptığımı bilemem, birden parlardım. Ancak eşimle ciddi bir sorunumuz yoktu” dedi.

Olaydan bir gün önce de eşiyle tartıştıklarını anlatan Mehmet, olay günü eşinin kendisine çocuğa bakmasını söylediğini belirterek, “Dünden de kavgalı olduğumuz için sinirlendim. O sırada benim yine gözüm karardı. Çocuk odasına gittim, orada bulunan makası aldım. Salona geldim ve direkt eşime makasla saldırmaya başladım. Birçok kez saldırdım ama ne kadar olduğunu bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Salican Mehmet

8 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Tutuklanan Mehmet’in “kasten yaralama”, “kullanmak için uyuşturucu bulundurma” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından 8 kaydının bulunduğu belirlendi. Sanık hakkında, Khalılova’ya yönelik eylemi nedeniyle “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçundan da işlem yapıldığı ortaya çıktı.

ADLİ TIP: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Duruşmaya tutuklu sanık, Khalılova’nın annesi Zülfiye Halil, sanığın babası İ.M. ve taraf avukatları katıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’nden gelen raporda sanığın akli melekelerinin yerinde olduğu belirtildi. Rapor hakkında söz verilen sanık, pişman olduğunu ve olay anında kendinde olmadığını söyleyerek tahliyesini talep etti.

SAVCI: CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ

Savunmanın ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 72'si iç organlara isabet eden ve tek başına ölümcül olmak üzere toplam 146 makas darbesiyle ölümün gerçekleştiğine dikkat çekerek, sanığın “canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mütalaayı kabul etmediklerini belirten sanık avukatı, Adli Tıp raporuna itiraz ederek yeni rapor düzenlenmesini istedi ve mütalaaya karşı savunma için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.