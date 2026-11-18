Kars’ta bir köy kahvesinde diş ağrısı çeken bir kişinin dişi, arkadaşları tarafından penseyle çekildi. Yıllar öncesini hatırlatan görüntüler kahvehanedekilerin de ilgisini çekti.

DİŞ AĞRISINA DAYANAMADI

Kars merkeze bağlı Eşmeyazı köyünde bir vatandaşın diş ağrısı, köy kahvesinde hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Ağrıya daha fazla dayanamayan vatandaşın yardımına arkadaşları koştu.

DİŞ HEKİMİ YERİNE PENSE

Arkadaşlarının bulduğu çözüm ise alışılmış diş tedavilerinden oldukça farklıydı. Diş hekimine gitmek yerine kahvehanede bulunan penseyi alan arkadaşları, ağrıyan dişe kendileri müdahale etmeye karar verdi.

“DİŞÇİ KOLTUĞU YERİNE KAHVEHANE”

Herhangi bir uyuşturma işlemi yapılmadan gerçekleştirilen diş çekimi, çevredekilerin de dikkatini çekti. Bir kişinin penseyle dişi çekmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Diş hekimi koltuğu, steril ekipman ve tıbbi müdahale yerine kahvehane ortamında penseyle yapılan işlem, sıra dışı görüntüler ortaya çıkardı. Kahvehanedeki vatandaşların da tanıklık ettiği olay, izleyenlere ilginç anlar yaşattı.