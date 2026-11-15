Ağrı'da NEET gençler için IPA III toplantısı yapıldı, 12 ildeki destekler ele alındı - Son Dakika
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Ağrı'da NEET gençler için IPA III toplantısı yapıldı, 12 ildeki destekler ele alındı

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Ağrı\'da NEET gençler için IPA III toplantısı yapıldı, 12 ildeki destekler ele alındı
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Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile UNICEF iş birliğindeki IPA III Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda 12 ilde 15-24 yaş grubundaki NEET gençlere yönelik eğitim programları ve istihdam destek mekanizmaları ele alındı.

Ağrı’da Gençlerin Geleceği İçin Güç Birliği: "Eğitim ve İstihdam Dışı Gençler Odaklı IPA III Projesi" Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Ağrı'da NEET gençler için IPA III toplantısı yapıldı, 12 ildeki destekler ele alındı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde yürütülen "Eğitim ve İstihdam Dışı Gençler Odaklı IPA III Projesi" kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısı, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ağrı'da NEET gençler için IPA III toplantısı yapıldı, 12 ildeki destekler ele alındı

Gençlerin eğitim süreçlerine yeniden kazandırılması ve iş gücü piyasasına aktif katılımlarının sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıya; Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Ertan Göv ile Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi katılım sağladı. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarının da yer aldığı toplantıda; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) temsilcileri hazır bulundu.

Ağrı'da NEET gençler için IPA III toplantısı yapıldı, 12 ildeki destekler ele alındı

Kurumlar Arası Ortak Adımlar Değerlendirildi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan toplantıda, proje kapsamında Ağrı’da yürütülecek saha çalışmaları, eğitim programları ve istihdam destek mekanizmaları ele alındı. Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere Ağrı'nın da aralarında bulunduğu 12 ilde, 15-24 yaş grubundaki gençlerin becerilerinin geliştirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Genel Müdür Yardımcısı Ertan Göv, İl Müdürü Ahmet Çelebi ve katılımcı kurumların temsilcileri, ne eğitimde ne de istihdamda yer alan (NEET) gençlere yönelik mevcut destekleri paylaşarak, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve atılacak ortak adımlar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmak, mesleki becerilerini geliştirmek ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak adına tüm paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

 

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Gençlik Ve Spor BakanlığıGençlikGüncelEğitimAğrıSporSon Dakika

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