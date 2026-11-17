Ağrı Doğubayazıt'ta ayakkabısında 380 gram sentetik uyuşturucu bulunan kişi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğubayazıt Kaymakamlığının açıklamasına göre Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu Muayene Alanı'nda bir kişinin ayakkabısı arandı ve 380 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişi, ayakkabısına gizlediği 380 gram uyuşturucuyla yakalandı.
Doğubayazıt Kaymakamlığının açıklamasına göre, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu Muayene Alanı'nda bir kişinin ayakkabısında arama yapıldı.
Ayakkabıda 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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