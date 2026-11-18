Ardahan'da kar yolları kapladı, Ağrı'da yüksek dağlar beyazladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da sabah başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı; yollar, kaldırımlar ve park halindeki araçlar karla kaplandı, buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı. Ağrı'da aralıklarla etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, yüksek dağlar yeniden beyaza büründü.
ARDAHAN/ Ardahan ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı kent merkezi ile dağları yeniden beyaza bürüdü.
Ardahan'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle yollar, kaldırımlar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.
Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle de sürücüler dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Ağrı
Ağrı'da da kar yağışı etkili oldu.
Kentte aralıklarla etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yüksek dağlar yeniden beyaza büründü.
Kaynak: AA
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