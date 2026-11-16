Doğubayazıt\'ta İran\'dan gelen kişinin valizinde 2 kilo 716 gram uyuşturucu bulundu

Doğubayazıt'ta İran'dan gelen kişinin valizinde 2 kilo 716 gram uyuşturucu bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğubayazıt Kaymakamlığının açıklamasına göre Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kişinin valizi arandı. Valizin içine zulalanmış halde 2 kilo 716 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda valiz içerisinde 2 kilo 716 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kişinin valizinde arama yapıldı.
Valiz içerisinde zulalanmış 2 kilo 716 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: AA
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