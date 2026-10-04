Bursa Yıldırım'da iddiaya göre tişört kavgasında bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da iddiaya göre tişört kavgasında bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

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Bursa Yıldırım\'da iddiaya göre tişört kavgasında bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tişört meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yavuz Selim Muhtarlığı önünde meydana gelen olayda yaralı hastaneye kaldırılırken polis olayın kesin nedeni ve nasıl gerçekleştiğine dair soruşturmayı sürdürüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tişört meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Yavuz Selim Muhtarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.E.M., akrabasından tişört alan bir kişiyle görüşmek için onun yanına gitti. Görüşme sırasında taraflar arasında tartışma çıktı.

Bursa Yıldırım'da iddiaya göre tişört kavgasında bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

"BIÇAKLANDIĞINI" ÖNE SÜRDÜ

M.E.M., tartışmanın büyümesi üzerine karşı tarafın kendisini bıçakladığını iddia etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.E.M., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa Yıldırım'da iddiaya göre tişört kavgasında bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kavganın kesin nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği soruşturmayla ortaya çıkarılacak.

Kaynak: İHA
Yıldırım3. SayfaGüncelPolisSelimBursaSon Dakika

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