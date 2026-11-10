Bandırma\'da 10 Kasım töreninde bayılan öğrenciye kalp doktoru ilk müdahaleyi yaptı

Atatürk'ü anma töreninde şiir okuyan lise öğrencisi fenalaşarak bayıldı, ilk müdahaleyi törende bulunan kalp doktoru Dr. Selim Panç yaptı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni sırasında korku dolu anlar yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende şiir okuyan lise öğrencisi fenalaşarak bayıldı.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programında, Bandırma Anadolu Lisesi öğrencisi Kuzey Toprak Dede, "Mustafa Kemal'i Düşünüyorum" adlı şiiri seslendirdiği sırada aniden fenalaşarak bayıldı.

Öğrencinin fenalaştığını gören görevliler ve törene katılanlar yardımına koştu. İlk müdahale, törene katılan kalp doktoru Dr. Selim Panç tarafından yapıldı. Ardından alanda hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri öğrenciye müdahale ederek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.