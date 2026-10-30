Bursa Yıldırım'da park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı

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Bursa Yıldırım\'da park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı
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Bursa Yıldırım\'da park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe yol açtı ve araçta maddi hasar oluştu. Vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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