Kars Selim'de köylüler, gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvanı iş makinesiyle kurtardı - Son Dakika
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Kars Selim'de köylüler, gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvanı iş makinesiyle kurtardı

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Kars Selim\'de köylüler, gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvanı iş makinesiyle kurtardı
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Kars Selim\'de köylüler, gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvanı iş makinesiyle kurtardı
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Kars'ın Selim ilçesi Oluklu köyündeki çiftlikte araca yüklenirken gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvan, köylülerin ve iş makinesinin desteğiyle kurtarıldı. Halat ve kayışlarla çukurdan çıkarılan hayvan, kısa süre sonra ayağa kalkıp yürüyerek çalışmalara katılanları sevindirdi.

Kars'ta gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvanı kurtarmak için köylüler seferber oldu. Halat ve kaldırma kayışlarıyla iş makinesine bağlanan hayvan, uzun uğraşlar sonucu düştüğü çukurdan çıkarıldı.

Olay, Selim ilçesi Oluklu köyündeki bir çiftlikte yaşandı. Karslı hayvan tüccarı Bülent Uyanık'ın çiftlikten satın aldığı büyükbaş hayvanlar araca yüklendiği sırada hayvanlardan biri dengesini kaybederek ahırın dış kısmındaki gübre çukuruna düştü. Hayvanın çukurda mahsur kaldığını gören vatandaşlar, ilk olarak kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması başlattı. Ancak çukurun derinliği ve hayvanın ağırlığı nedeniyle yapılan müdahaleler yeterli olmadı. Bunun üzerine kurtarma çalışmasına iş makinesi desteği sağlandı. Çukura merdivenle inen vatandaşlar, büyükbaş hayvanın vücuduna halat ve özel kaldırma kayışları bağladı. Ardından iş makinesi yardımıyla hayvan çukurdan çıkarıldı. Gübreye bulanan hayvanın kurtarıldıktan kısa süre sonra ayağa kalkarak yürümeye başlaması, kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşları sevindirdi.

Yaşanan heyecan dolu kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların hayvanı kurtarmak için gösterdiği çaba ve iş makinesiyle gerçekleştirilen dikkatli çalışma yer aldı.

Kaynak: İHA
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