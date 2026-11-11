Tokat Erbaa'da okul yakınında araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Tokat Erbaa'da okul yakınında araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Tokat Erbaa\'da okul yakınında araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Yavuz Selim Ortaokulu yakınında bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla gelen Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Erbaa ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Konak Sokak'ta, yeni yapılan Yavuz Selim Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle araçta yangın çıktı. Alevler adeta geceyi aydınlattı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürme çalışması gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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