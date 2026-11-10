Ünlü oyuncuların bölüm başı kazançları ortaya çıktı! Rakamlar dudak uçuklattı - Son Dakika
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Ünlü oyuncuların bölüm başı kazançları ortaya çıktı! Rakamlar dudak uçuklattı

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Ünlü oyuncuların bölüm başı kazançları ortaya çıktı! Rakamlar dudak uçuklattı
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2 yorum

Türkiye'de televizyon sektöründe artan yapım maliyetleri ve azalan reklam gelirleri tartışılırken, ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı öne sürülen ücretler dikkat çekti. Ozan Akbaba ve Uraz Kaygılaroğlu'nun 1 milyon 500 bin TL ile listenin zirvesinde yer aldığı iddia edilirken, Deniz Can Aktaş ve Tolga Sarıtaş'ın 1 milyon 200 bin TL kazandığı öne sürüldü. Aralarında Sinem Ünsal, Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe'nin de bulunduğu 18 oyuncunun kazanç listesi ortaya çıktı.

Ünlü oyuncuların dizilerden kazandığı iddia edilen bölüm başı ücretler belli oldu. Listenin zirvesindeki iki ismin kazançları 1,5 milyon TL'ye ulaşırken, diğer oyuncuların aldığı öne sürülen rakamlar da dikkat çekti.

ZİRVEDEKİ İKİ İSİM AYNI ÜCRETİ ALIYOR

Türk televizyon sektöründe dizilerin artan maliyetleri yapımcıları zorlarken, başrol oyuncularına ödenen ücretlere ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Sözcü'de yer alan habere göre, Ozan Akbaba ve Uraz Kaygılaroğlu, bölüm başına 1 milyon 500 bin TL ile listenin ilk sırasında yer alıyor. İki oyuncunun da haftalık yayınlanan dizilerde bölüm başına aynı ücreti aldığı öne sürülüyor. 

DENİZ CAN AKTAŞ VE TOLGA SARITAŞ DA MİLYONLUK LİSTEDE

Listenin ikinci sırasında ise Deniz Can Aktaş ve Tolga Sarıtaş bulunuyor. İki oyuncunun da rol aldıkları yapımlardan bölüm başına 1 milyon 200 bin TL kazandığı iddia ediliyor. Böylece en yüksek ücret aldığı öne sürülen dört oyuncunun kazancı 1 milyon TL'nin üzerine çıkıyor.  Sinem Ünsal ve Devrim Özkan'ın da bölüm başına 1 milyon TL aldığı belirtiliyor. Listenin ilk altı sırasında yer alan oyuncuların ücretleri, televizyon sektöründeki yüksek bütçeli oyuncu anlaşmalarına ilişkin tartışmaları yeniden öne çıkarıyor.

Oyuncuların iddia edilen bölüm başı ücretleri:

  • Ozan Akbaba 1.500.000 TL
  • Uraz Kaygılaroğlu 1.500.000 TL
  • Deniz Can Aktaş 1.200.000 TL
  • Tolga Sarıtaş 1.200.000 TL
  • Sinem Ünsal 1.000.000 TL
  • Devrim Özkan 1.000.000 TL
  • Ulaş Tuna Astepe 850.000 TL
  • Feyyaz Duman 850.000 TL
  • Deniz Baysal 750.000 TL
  • Nehir Erdoğan 750.000 TL
  • Çağan Efe Ak 700.000 TL
  • Rahimcan Kapkap 625.000 TL
  • İlker Aksum 600.000 TL
  • Bensu Soral 600.000 TL
  • Ava Yaman 500.000 TL
  • Yüsra Geyik 500.000 TL
  • Ceren Ayruk 500.000 TL
  • Ata Yaşat 250.000 TL
Ünlü oyuncuların bölüm başı kazançları ortaya çıktı! Rakamlar dudak uçuklattı

KADIN OYUNCULARIN KAZANÇLARI DA DİKKAT ÇEKTİ

Ortaya atılan ücret iddialarında kadın oyuncuların kazançları da öne çıktı. Sinem Ünsal ve Devrim Özkan'ın bölüm başına 1 milyon TL aldığı belirtilirken, Deniz Baysal ile Nehir Erdoğan'ın 750 bin TL kazandığı öne sürüldü. Bensu Soral'ın bölüm başına 600 bin TL, Ava Yaman, Yüsra Geyik ve Ceren Ayruk'un ise 500'er bin TL aldığı iddia edildi. Böylece kadın oyuncular arasında en yüksek ücretin Sinem Ünsal ve Devrim Özkan'a ait olduğu ileri sürüldü.

850 BİN TL'DEN 250 BİN TL'YE KADAR DEĞİŞİYOR

Listenin orta sıralarında yer alan Ulaş Tuna Astepe ve Feyyaz Duman'ın bölüm başına 850 bin TL aldığı öne sürüldü. Çağan Efe Ak'ın 700 bin TL, Rahimcan Kapkap'ın 625 bin TL, İlker Aksum'un ise 600 bin TL kazandığı iddia edildi. Listenin en düşük ücretli ismi ise 250 bin TL ile Ata Yaşat oldu. İddia edilen rakamlara göre listenin en üstündeki 1,5 milyon TL'lik ücret ile en altındaki 250 bin TL arasında altı kat fark bulunuyor. 

Uraz KaygılaroğluUlaş Tuna AstepeDeniz Can AktaşTolga SarıtaşDevrim ÖzkanSinem ÜnsalTürkiyeEkonomiMagazinDiziSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Özlem Ulu biberci Özlem Ulu biberci:
    Bu dizi sektörü adamlara ödedikleri paralarla iyi ayakta kalmış 0 0
  • Tarzoptik Optik Tarzoptik Optik:
    Krzler izliyor bunlar kazanıyor kfkskkdlf 0 0 Yanıtla
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