Galatasaray\'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor

Galatasaray'da sezon başından bu yana sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov için önemli bir gelişme yaşandı. Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Rus futbolcu, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı. Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdiği öne sürülen genç yıldızın sözleşmesinde yer alan iki madde için yönetimin harekete geçtiği belirtildi.

55 MİLYON EUROLUK MADDEYİ KALDIRMAK İSTİYORLAR

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Aleksey Batrakov'un sözleşmesinde bulunan 55 milyon euroluk serbest kalma maddesini kaldırmayı planlıyor. Genç futbolcunun gelecekte çok daha yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olabileceğini düşünen sarı-kırmızılılar, olası bir ayrılıkta pazarlık gücünü korumak istiyor.

Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çektiği öne sürülen Batrakov'un mevcut sözleşmesindeki serbest kalma bedeli, belirlenen tutarın ödenmesi halinde Galatasaray'ın transfer görüşmelerindeki hareket alanını sınırlandırabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

MAAŞINA YÜZDE 54 ZAM YAPILACAK

Galatasaray'ın sözleşmede değiştirmek istediği ikinci konu ise Batrakov'un yıllık ücreti. Sarı-kırmızılı yönetimin, genç futbolcunun maaşında yaklaşık yüzde 54 oranında iyileştirmeye gitmeyi planladığı belirtildi.

Mevcut sözleşmesinde sezon başına net 3 milyon 250 bin euro kazanan 21 yaşındaki futbolcunun ücretinin 5 milyon euroya yükseltilmesi hedefleniyor. Böylece Batrakov'un yıllık kazancında 1 milyon 750 bin euroluk artış gerçekleşecek.

AVRUPA DEVLERİNİN İLGİSİ YÖNETİMİ HAREKETE GEÇİRDİ

Sezon başında 25 milyon euro karşılığında transfer edilen Batrakov'un kısa sürede gösterdiği performans, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Genç futbolcu için transfer iddiaları gündeme gelirken Galatasaray yönetimi de yıldız oyuncunun sözleşmesini daha güçlü şartlarla yenilemek istiyor.

Sarı-kırmızılıların hem serbest kalma bedelini kaldırmayı hem de oyuncunun maaşını artırmayı hedeflediği görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Sözleşme değişikliklerinin yürürlüğe girebilmesi için Batrakov ile anlaşma sağlanması gerekiyor.