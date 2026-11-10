Sevgilisini bıçaklayarak öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet! Kendisinden 14 yaş küçüktü

Kayseri’de 10 ay önce yaşanan cinayetin davası karara bağlandı. Sanık, olayın aniden geliştiğini ve öldürme kastı olmadığını savundu. Mahkeme ise sanığı tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırdı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Funda Z., maktul Serkan Ceviz’in annesi ve babası ile taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı, önceki celsede verdiği mütalaasını yineleyerek sanığın “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

“ÖLDÜRME KASTIM YOKTU”

Mütalaadaki suçlamayı kabul etmediğini belirten Funda Z., olayın kasıtlı ve bilinçli şekilde gerçekleşmediğini öne sürdü. Sanık, “Maktul ile aramızda yaşanan olay evde aniden gelişti. Tasarlama konusu olmamıştır. Maktul yere düştüğünde ben ambulansı aradım. Sağlık ekipleri geldiğinde maktul yaşıyordu. Bizim gelgitli bir ilişkimiz vardı. Ben böyle olmasını istemezdim. Çok üzgün ve pişmanım. Öldürme kastım yoktu” diye konuştu.

AİLE İNDİRİMSİZ CEZA İSTEDİ

Müşteki anne Melek Ceviz ve baba Osman Ceviz de sanığın herhangi bir indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADI

Taraf avukatlarının esasa ilişkin beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığı “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulamadı. Kararın açıklandığı sırada maktulün annesi Melek Ceviz salonda fenalık geçirdi.

TERAS KATINDA ÇIKAN TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ

Olay, 11 Ocak’ta saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Uzunyol Sokak’taki 5 katlı bir binanın teras katında yaşandı. Funda Z. ile erkek arkadaşı Serkan Ceviz arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Arbede sırasında Funda Z., Ceviz’i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ceviz’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Funda Z., emniyetteki ifadesinde Ceviz’in kendisiyle isteği dışında ilişkiye girmek istediğini ileri sürmüştü. Adliyeye sevk edilen Funda Z., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Serkan Ceviz ise Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde toprağa verilmişti.

İDDİANAMEDE TEHDİT MESAJLARI

Funda Z. hakkında hazırlanan iddianamede, olay öncesinde Ceviz’e yönelik tehdit içerikli mesajlar bulunduğu ve sanığın daha önce de Ceviz’i öldürmekle tehdit ettiği belirtildi. İddianamede, eylemin yalnızca yaralama amacını aşacak şekilde ardışık bıçak darbeleriyle gerçekleştirildiği ve öldürme kararının önceden verildiği değerlendirmesine yer verildi. Ceviz ailesinin de olay öncesinde tehditler nedeniyle şikayette bulunduğu iddianamede yer aldı.

İLK DURUŞMADA ASKERLİK DÖNEMİNİ ANLATMIŞTI

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Funda Z., maktulle 2 yıl önce aynı fabrikada çalıştıklarını, daha sonra aralarında duygusal birliktelik başladığını söylemişti. Sanık, Ceviz’in Haziran 2025'te askere gittiğini ve bu dönemde kendisini aldattığını öne sürerek onu bu nedenle tehdit ettiğini savunmuştu. Olay günü maktulü evine çağırdığını anlatan Funda Z., “Maktul benden uzaklaşsın diye bıçağı bacağına saplamak istedim. Aramızda boğuşma oldu” demişti.

Aynı duruşmada anne Melek Ceviz, oğlunun sanıktan ayrılmak istediğini ancak Funda Z.’nin oğlunu 10 yaşındaki kardeşiyle tehdit ettiğini ileri sürmüştü.