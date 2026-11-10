Servet değerindeki otomobili yol kenarına bıraktılar! Üzerindeki not bomba - Son Dakika
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Servet değerindeki otomobili yol kenarına bıraktılar! Üzerindeki not bomba

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Servet değerindeki otomobili yol kenarına bıraktılar! Üzerindeki not bomba
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1 yorum
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Servet değerindeki otomobili yol kenarına bıraktılar! Üzerindeki not bomba
Haber Videosu

ABD'de 200 bin doların üzerinde değere sahip Lamborghini Huracán, kaza sonrası ağır hasarlı halde yol kenarında terk edildi. Süspansiyonu parçalanan ve hava yastıkları açılan lüks otomobilin üzerine, aracın çekilmesi veya satılması için bırakılan el yazısı not şaşkınlık yarattı.

Lüks otomobil markası Lamborghini'nin Huracán modeli, ABD'de geçirdiği kazanın ardından yol kenarında bırakılmış halde görüntülendi. Paylaşılan görüntülere ilişkin bilgilere göre, 200 bin doların üzerinde değere sahip olduğu belirtilen spor otomobilin süspansiyon sistemi ciddi şekilde zarar gördü. Çarpışmanın şiddetiyle hava yastıkları açılırken aracın yeniden kullanılabilmesi için kapsamlı bir onarıma ihtiyaç duyulabileceği değerlendiriliyor.

LÜKS OTOMOBİLİ YOL KENARINDA BIRAKTILAR

Kazanın ardından otomobilin başında kimsenin bulunmaması dikkat çekti. Aracı bulan kişinin aktardığı görüntülerde, Lamborghini'nin hasarlı halde yol kenarında beklediği görüldü. Kazanın nasıl meydana geldiği, direksiyon başında kimin bulunduğu ve sürücünün neden olay yerinden ayrıldığına ilişkin kesin bilgi bulunmuyor.

ÜZERİNDEKİ NOT DAHA DA ŞAŞIRTTI

Olayın en ilginç ayrıntısı ise hasarlı otomobilin üzerinde bulunduğu belirtilen el yazısı not oldu. Notta, aracın çekilmesi veya satılması için bir teklif yer alıyordu. Yüksek değere sahip bir spor otomobilin kaza sonrasında yol kenarında bırakılması ve satış ihtimalinin gündeme gelmesi dikkat çekti.

Amerika Birleşik DevletleriLamborghiniDünyaKazaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hüsnü CAN Hüsnü CAN:
    Siz yaptirin araci, ben sizden sonra alirim ok? 0 0
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SON DAKİKA: Servet değerindeki otomobili yol kenarına bıraktılar! Üzerindeki not bomba - Son Dakika
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