19 yaşındaki gencin son anları kamerada! Feci şekilde savruldu - Son Dakika
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19 yaşındaki gencin son anları kamerada! Feci şekilde savruldu

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19 yaşındaki gencin son anları kamerada! Feci şekilde savruldu
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19 yaşındaki gencin son anları kamerada! Feci şekilde savruldu
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kavşağa dönen otomobille çarpışan motosikletin 19 yaşındaki sürücüsü Y.B., çarpışmanın etkisiyle refüje savrularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölümle sonuçlanan kazanın yaşandığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazası, 19 yaşındaki bir gencin hayatına mal oldu. Otomobille çarpıştıktan sonra motosikletinden savrulan genç sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAVŞAKTA OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Kaza, önceki gün Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Y.B.'nin kullandığı motosiklet, seyir halindeyken kavşağa dönüş yapan bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin üzerinden savrulan genç sürücü, yolun ortasında bulunan refüje çarptı. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, çarpışma nedeniyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

19 yaşındaki gencin son anları kamerada! Feci şekilde savruldu

19 YAŞINDAKİ GENÇTEN ACI HABER GELDİ

Ağır yaralanan Y.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan değerlendirmelerin ardından genç sürücü, ileri tedavi için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı. Genç yaşta gelen ölüm haberiyle sonuçlanan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

19 yaşındaki gencin son anları kamerada! Feci şekilde savruldu

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ergani'de yaşanan kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamera görüntülerinde motosikletin kavşağa dönüş yapan otomobille çarpıştığı ve sürücünün çarpışmanın şiddetiyle refüje savrulduğu anlar yer aldı.

19 yaşındaki gencin son anları kamerada! Feci şekilde savruldu
Kaynak: İHA
Yerel HaberlerDiyarbakır3. SayfaOtomobilErganiGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    abbavv çok acı çok acı çok üzücü 0 0
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